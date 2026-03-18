به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به این که مسئله جنگ‌اقتصادی جدی است، گفت: تلاش کردیم خدمات به جامعه هدف به هیچ وجه متوقف نشود.

وی با اظهار این که پویش های مختلفی را برای حمایت از جامعه هدف انجام دهیم، پویش اطعام مهدوی را از جمله خدمات دانست و گفت: در جذب حامیان جدید در این ایام رشد ۱۰۰ درصدی داشته ایم.

وی با عنوان این که ۴۱۵ میلیارد تسهیلات قرض الحسنه داده شده است، گفت: هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای خدمات مختلف از جمله مستمری هزینه شده است.

معافی شمار دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش را ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر ذکر کرد و گفت: جشن گلریزان در تمامی شهرها با محوریت قرض الحسنه برگزار شده است و شبکه بزرگ مردم پایه قرض الحسنه در استان شکل گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران تصریح کرد: در حوزه اشتغال پنج هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات مصوب شد که تاکنون دو هزار و ۱۰۰ فقره تسهیلات به میزان ۳۸۰ میلیارد تومان داده شده است.

وی یادآور شد: توزیع جهیزیه به ۹۵۰ نوعروس ، اهدای چهار هزار و ۷۵۰ قلم کالا بین مددجویان از دیگر اقدامات است و میزان درآمد مراکز نیکوکاری ۲۹ رشد داشته است.

معافی با عنوان این که میزان تحقق برنامه های کمیته امداد در سال جاری ۳۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است، گفت: درآمد مراکز نیکوکاری محله محور نیز ۲۷ درصد رشد داشته است.

وی از شناسایی ۲۷۹ خیر خارج نشین که از ۸۵۰ کودک یتیم حمایت می کنند، خبر داد و گفت: برای ایام عید فطر نیز ۸۴ پایگاه در میادین شهرهای استان فعال می‌شود.