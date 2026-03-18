۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

بیش از ۵۰۰ مرکز عرضه کالا زیر ذره بین پلیس امنیت اقتصادی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از بازدید کارآگاهان اقتصادی از مراکز بزرگ عرضه و توزیع کالا خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به تداوم اقدامات پلیس امنیت اقتصادی فراجا در قرارگاه مبارزه با احتکار و امتناع از عرضه کالا و اینکه بیشترین تمرکز در این قرارگاه بر مقابله با احتکار کالا و امتناع از عرضه کالا اساسی است، اظهار کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در این ایام از بیش از ۵۰۰ باب انبار، فروشگاه زنجیره‌ای و مرکز عرضه بزرگ و مهم از جمله پمپ بنزین ها بازدید کردند.

وی با اشاره به اینکه گشت های مشترک پلیس امنیت اقتصادی با کارشناسان صمت و اتاق اصناف و ... از واحدهای صنفی ،انبارهای محل نگهداری کالا بازدید می کنند، گفت: خوشبختانه در حوزه ذخایر کالای اساسی وضعیت مطلوبی را شاهد هستیم .

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان کرد : خوشبختانه در شرایط فعلی شاهد همدلی بیش از مردم هستیم و بالطبع کمتر شاهد احتکار و امتناع از عرضه کالا هستیم و با معدود افرادی که تلاش دارند که به طریق ممکن از جمله احتکار یا امتناع از عرضه کالا امنیت اقتصادی مردم را به مخاطره اندازند مقتدرانه و برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد کرد.

