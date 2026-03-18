بیش از ۵۰۰ مرکز عرضه کالا زیر ذره بین پلیس امنیت اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به تداوم اقدامات پلیس امنیت اقتصادی فراجا در قرارگاه مبارزه با احتکار و امتناع از عرضه کالا و اینکه بیشترین تمرکز در این قرارگاه بر مقابله با احتکار کالا و امتناع از عرضه کالا اساسی است، اظهار کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در این ایام از بیش از ۵۰۰ باب انبار، فروشگاه زنجیره‌ای و مرکز عرضه بزرگ و مهم از جمله پمپ بنزین ها بازدید کردند.

وی با اشاره به اینکه گشت های مشترک پلیس امنیت اقتصادی با کارشناسان صمت و اتاق اصناف و ... از واحدهای صنفی ،انبارهای محل نگهداری کالا بازدید می کنند، گفت: خوشبختانه در حوزه ذخایر کالای اساسی وضعیت مطلوبی را شاهد هستیم .

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان کرد : خوشبختانه در شرایط فعلی شاهد همدلی بیش از مردم هستیم و بالطبع کمتر شاهد احتکار و امتناع از عرضه کالا هستیم و با معدود افرادی که تلاش دارند که به طریق ممکن از جمله احتکار یا امتناع از عرضه کالا امنیت اقتصادی مردم را به مخاطره اندازند مقتدرانه و برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد کرد.