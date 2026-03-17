بازداشت باند ساخت مواد محترقه خطرناک در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی یزد اعلام کرد: طی هماهنگی قضایی سه نفر از عناصری که با ساخت بیش از ۲۰۰ مواد محترقه دارای ترکش سنگ ریزه، قصد اقدامات ضد امنیتی و مخل نظم عمومی در مراسم چهارشنبه آخر سال داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شد، متهمان در کانکسی در حاشیه شهر یزد اقدام به ساخت این تعداد مواد محترقه نموده بودند که توسط گشت های فعال پلیس امنیت فراجا یزد شناسایی و پس از هماهنگی با دستگاه قضایی دستگیر و به دادسرا اعزام شدند. متعاقب تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی، هر سه متهم بازداشت شدند.

متذکر می‌شود، مطابق دستورالعملی که به دادستان ها و مقامات‌ قضایی سراسر استان ابلاغ شده، قرار بر این است که متهمین دستگیر شده به واسطه جرائم مرتبط با چهارشنبه آخر سال بر اساس شرایط جنگی تحت تعقیب قرار گیرند و حداقل تا پایان فروردین‌ماه سال آینده در بازداشت موقت باشند و آزاد نشوند.

همچنین با توجه به اینکه مطابق اخبار و اطلاعات موجود، عوامل داخلی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در حال آماده کردن ابزار آشوب جهت ایجاد آتش، بستن خیابانها و سایر اقدامات مخل نظم و امنیت برای چهارشنبه پایان سال(چهارشنبه‌سوری) هستند، از مردم شریف درخواست می‌شود ضمن مشارکت پرشور در خیابان‌ها در جهت حمایت از میهن اسلامی، نسبت به هر وسیله ای که بتواند برای آشوب مورد سوء استفاده قرار گیرد و همچنین افرادی که این تمهیدات را انجام می دهند، حساس باشند و موارد مشکوک را فوراً از طریق شماره‌های ۱۱۰ نیروی انتظامی، ۱۱۳ وزارت اطلاعات و ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه یا به آی‌دی(@stdyazd114)، اطلاع دهند.