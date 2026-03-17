۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

احتکار ۳۰ میلیاردی انواع مواد غذایی در ساری

احتکار ۳۰ میلیاردی انواع مواد غذایی در ساری

ساری - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران از کشف انبار احتکاری ۲۹۰۰ قلم انواع مواد غذایی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در شهرستان ساری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی داداش تبار اظهار داشت: طرح برخورد با کالاهای احتکاری با توجه به شرایط کنونی در کشور، و حسب دستور سردار مفخمی فرمانده انتظامی استان مازندران در دستور کار مامورن پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی کاراگاهان اداره قاچاق پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان مازندران ، یک واحد صنفی در شهرستان ساری که به‌صورت غیرقانونی انواع مواد غذایی را احتکار کرده بود، شناسایی کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران، با اشاره به اینکه ماموران پلیس به همراه کارشناسان اداره صمت از این انبار این واحد صنفی بازدید و دو هزار و ۹۰۰ قلم انواع مواد غذایی را کشف کردند، تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان این موادغذایی احتکار بوده و ارزش تخمینی این محموله احتکاری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال ارزیابی شد.

سرهنگ داداش تبار در پایان خاطر نشان کرد: پرونده مربوطه نیز جهت پیگیری های مربوطه به همراه متهم به مراجع ذیصلاح ارجاع و کالاهای مکشوفه موصوف حسب دستور مقام قضایی در روزهای آینده با قیمت مصوب درج شده در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

