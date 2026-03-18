به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه در تجلیل از حماسه حضور مردم انقلابی شمالغرب در صحنه های غرورآفرین جنگ رمضان بیانیه را صادر کرد:

متن این بیانیه به شرح زیر است:ملت شریف، بصیر و انقلابی استان های آذربایجان غربی و کردستان

با سلام ودرود به روح بلند و ملکوتی قائد امت و سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه ای قدس الله نفسه الزکیه و ارواح طیبه شهدا، به ویژه شهدای جنگ رمضان و عرض تسلیت به مناسبت شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی دکتر علی لاریجانی و ریاست سازمان بسیج مستضعفان سردار سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی که در حملات ددمنشانه رژیم سفاک آمریکا و صهیونیست های جنایتکار به فیض شهادت نائل آمدند.

در این شرایط حساس و ویژه که دشمن شکست خورده و مستأصل آمریکایی و صهیونیستی در همه جبهه ها با شکست مواجه شده است، دل به ایجاد اغتشاش و آشوب بسته است.

بنابراین این روزها و شب های پیش رو که شاهد حضور منسجم و غرور آفرین ملت و توده های عظیم مردمی در خیابان ها و میادین اصلی شهرها هستیم، توطئه های دشمن را تبدیل به یأس و شکست کرده، لذا لازم است از این حضور حماسی، هوشمندانه و دشمن شکن شما ملت ولایتمدار و انقلابی تشکر و قدر دانی نموده و به فضل الهی این ایستادگی تا شکست قطعی دشمن ادامه پیدا خواهد کرد.

قرارگاه منطقه ای حمزه سیدالشهداء علیه السلام شمالغرب نیروی زمینی سپاه ضمن قدردانی مجدد از حضور شما مردم انقلابی به دشمنان قسم خورده ایران اسلامی و گروهک های تجزیه طلب مزدور و خود فروخته مجددا هشدار می دهد که رزمندگان غیور و سلحشور مستقر در منطقه شمالغرب همچنان دست به ماشه آماده هرگونه برخورد پشیمان کننده به دشمنان آمریکایی و صهیونیستی بوده و عهد و میثاق با امام شهید، شهدا و ملت شریف می بندد که تا آخرین قطره خون در این راه ثابت قدم بماند.