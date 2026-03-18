۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴

نماز عید فطر شنبه در مصلی تهران برگزار می‌شود

ستاد نماز جمعه تهران اعلام کرد: روز شنبه اول فروردین ماه ۱۴۰۵ مصادف با اول ماه شوال نماز عید سعید فطر راس ساعت ۸ صبح در مصلی امام خمینی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد نماز جمعه در اطلاعیه خود اعلام کرد: «با سلام و درود به شهدای جنگ رمضان و طلب نصرت و فتح برای رزمندگان اسلام از درگاه خداوند متعال، به اطلاع مردم مومن، انقلابی و غیور شهر تهران می‌رساند: با توجه به پیش‌بینی‌های ستاد استهلال، روز شنبه اول فروردین ماه ۱۴۰۵ مصادف با اول ماه شوال خواهد بود، لذا نماز عید سعید فطر راس ساعت ۸ صبح در محل مصلی امام خمینی رحمت‌الله علیه اقامه خواهد شد.

درهای مصلی از ساعت ۰۶:۳۰ صبح جهت میزبانی از مردم عزیزمان بر روی نمازگزاران باز می شود.»

بر اساس اعلام ستاد نماز جمعه تهران مراسم نماز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ طبق برنامه اعلام شده به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد در محل مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود.

کد خبر 6778172
زهرا علیدادی

