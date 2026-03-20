به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در صبح روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ خبر داد.

وی اعلام کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت به صورت روان جریان دارد و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

سرهنگ قلی‌نیا افزود: در برخی از محورهای استان چهارمحال و بختیاری بارش برف و باران گزارش شده است. همچنین بارش باران در برخی از محورهای استان‌های فارس، کرمانشاه، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، لرستان، همدان، اردبیل، زنجان و مرکزی ادامه دارد.

وی در خصوص محورهای مسدود شریانی اظهار کرد: محور اصفهان به شهرکرد (تونل رخ) مسدود بوده و محور جایگزین برای تردد، مسیر هاردنگ–سامان–شهرکرد تعیین شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ادامه به محورهای مسدود غیرشریانی اشاره کرد و گفت: محورهای پونل–خلخال و پاتاوه–دهدشت تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

وی همچنین درباره محورهای دارای انسداد فصلی تصریح کرد: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا (رفت و برگشت) و وازک–بلده به دلیل شرایط فصلی مسدود هستند.