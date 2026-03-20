دعوت برای حضور مردم اصفهان در میادین و اماکن مذهبی در لحظه تحویل سال

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از آحاد ملت ایران دعوت کرد تا در لحظات تحویل سال نو هجری شمسی با حضور در میادین اصلی شهرها، مساجد، بقاع متبرکه و حرم‌های مطهر سراسر کشور، در مراسم‌های معنوی آغاز سال جدید شرکت کنند.

در این اطلاعیه با اشاره به تقارن بهار طبیعت با عید بزرگ فطر آمده است: نوروز امسال در حالی فرا می‌رسد که فضای کشور معطر به نام و یاد شهدای گلگون‌کفن، به‌ویژه قائد امت و رهبر شهید ملت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای است و این تقارن، جلوه‌ای از معنویت و خجستگی برای ملت ایران به شمار می‌رود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به تحولات و حوادث سال گذشته، از ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و حملات دشمنان یاد کرده و رشادت‌های رزمندگان و مدافعان کشور را نشانه‌ای از تحقق وعده الهی در یاری مجاهدان راه حق دانسته است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه تأکید شده است که اجتماع مردم در لحظه تحویل سال فرصتی برای زمزمه دعای «یا مقلب القلوب و الابصار» و طلب بهترین حال برای ملت ایران، شکرگزاری از نعمت حضور مردم بصیر در صحنه، تجلیل از مقام شامخ شهدا و پاسداشت رشادت‌های رزمندگان اسلام خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، مردم ایران می‌توانند با حضور در میادین اصلی شهرها، مساجد، بقاع متبرکه و حرم‌های مطهر، سال جدید را با دعا برای پیروزی جبهه مقاومت، یاد شهدای اسلام و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی آغاز کنند.

همچنین اعلام شده است که مراسم تحویل سال در میادین اصلی تهران و دیگر شهرهای کشور از ساعت ۱۷ روز جمعه آغاز خواهد شد.