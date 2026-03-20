  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

هشدار بارش شدید در قشم

قشم-فرمانداری قشم اعلام کرد: با توجه به احتمال بارش شدید باران توصیه می‌شود از سفر غیر ضروری به قشم خودداری کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری قشم اعلام کرد: با توجه به اعلام رسمی سازمان هواشناسی درباره ورود سامانه بارشی بسیار قوی، جزیره قشم در هفته ابتدایی فروردین با خطر جدی سیلاب، تندبادهای شدید و طوفانی شدن دریا مواجه است.

از هموطنان درخواست می‌شود به‌طور جدی از سفر به قشم در این بازه زمانی خودداری کنند.

شرایط جوی پیش‌ِرو می‌تواند موجب اختلال در ترددهای دریایی و زمینی، آب‌گرفتگی و سیلاب در معابر و بروز حوادث ناگهانی شود.

حضور در سواحل، جاده‌های جزیره و مناطق گردشگری در این شرایط می‌تواند خطرآفرین باشد.

تمامی اعضای ستاد مدیریت بحران، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نیروهای امدادی در وضعیت آماده باش کامل قرار گرفته اند.

بنابر اعلام فرمانداری قشم، پس از بهبود شرایط جوی، تردد اطلاع رسانی اعلام می‌شود.

کد خبر 6779654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها