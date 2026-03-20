هشدار بارش شدید در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانداری قشم اعلام کرد: با توجه به اعلام رسمی سازمان هواشناسی درباره ورود سامانه بارشی بسیار قوی، جزیره قشم در هفته ابتدایی فروردین با خطر جدی سیلاب، تندبادهای شدید و طوفانی شدن دریا مواجه است.

از هموطنان درخواست می‌شود به‌طور جدی از سفر به قشم در این بازه زمانی خودداری کنند.

شرایط جوی پیش‌ِرو می‌تواند موجب اختلال در ترددهای دریایی و زمینی، آب‌گرفتگی و سیلاب در معابر و بروز حوادث ناگهانی شود.

حضور در سواحل، جاده‌های جزیره و مناطق گردشگری در این شرایط می‌تواند خطرآفرین باشد.

تمامی اعضای ستاد مدیریت بحران، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نیروهای امدادی در وضعیت آماده باش کامل قرار گرفته اند.

بنابر اعلام فرمانداری قشم، پس از بهبود شرایط جوی، تردد اطلاع رسانی اعلام می‌شود.