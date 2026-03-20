اطلاعیه دانشگاه تهران درباره حذف و اضافه واحدهای درسی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی دانشگاه تهران در خصوص مهلت مجدد انجام حذف و اضافه نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ پس از تعطیلات نوروز اطلاعیه ای منتشر کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است؛

باسمه تعالی

با توجه به درخواست‌های مکرر و به منظور مساعدت با دانشجویانی که در مهلت مقرر موفق به انجام حذف و اضافه نشدند به اطلاع کلیه دانشجویان دانشکاه تهران می‌رساند پس از تعطیلات نوروز ۱۴۰۵، مجددا مهلت انجام حذف و اضافه واحدهای درسی برای همه دانشجویان فراهم خواهد شد. زمان و نحوه اقدام متعاقبا اعلام می‌شود.

معاونت آموزشی دانشگاه تهران