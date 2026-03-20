به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتینو در نشست شورای فیفا گفت: جام جهانی طبق برنامه قبلی و بدون تغییر برگزار می شود. همه تیم ها با احترام ویژه فوتبال که نماد اتحاد است شرکت خواهند کرد.

اینفانتینو ادامه داد: جام جهانی بدون تغییر برگزار می‌شود. به تقویم مصوب مسابقات پایبند هستیم و از تمام تیم‌های حاضر خواست تا اصل احترام متقابل را سرلوحه کار خود قرار دهند.

رئیس فیفا درباره مسائل سیاسی کشورها تأکید کرد: فیفا به تنهایی قادر به حل منازعات ژئوپلیتیک نیست، اما ما متعهد هستیم که از قدرت فوتبال و جام جهانی برای نزدیکی ملت‌ها و ترویج صلح استفاده کنیم؛ چرا که افکار و قلب‌های ما پیش کسانی است که از پیامدهای ناگوار جنگ‌های کنونی رنج می‌برند.

رئیس فیفا در ادامه افزود: فیفا انتظار دارد تمامی تیم‌های حاضر در جام جهانی با روحیه بازی جوانمردانه و احترام متقابل به رقابت بپردازند. ما یک برنامه زمان‌بندی دقیق داریم؛ به زودی هویت هر ۴۸ تیم شرکت‌کننده نهایی خواهد شد و تمام تلاش ما این است که جام جهانی دقیقاً طبق برنامه‌ریزی قبلی و بدون کوچکترین تغییر برگزار شود.

همچنین در ادامه نشست امروز فیفا پیرو درخواست مطرح شده در هفتاد و چهارمین کنگره فیفا، کمیته انضباطی پس از بررسی‌های دقیق اعلام کرد که فدراسیون فوتبال رژیم صهیونیستی در انجام وظایف خود به عنوان عضو فیفا مرتکب تخلفات متعددی شده است.

بر اساس این حکم، فدراسیون رژیم صهیونیستی به دلیل نقض ماده ۱۳ (رفتار توهین‌آمیز و زیر پا گذاشتن اصول بازی جوانمردانه) و ماده ۱۵ (تبعیض و رفتارهای نژادپرستانه) آیین‌نامه انضباطی فیفا، به پرداخت جریمه نقدی ۱۵۰ هزار فرانک سوئیس محکوم شد. همچنین اخطاری جدی بابت رفتارهای اخیر به این فدراسیون ابلاغ گردید.

علاوه بر جریمه مالی، فیفا دستورالعمل سخت‌گیرانه‌ای برای بازی‌های آتی این تیم صادر کرده است.فدراسیون رژیم غاصب صهیونیستی موظف است در سه بازی آینده تیم ملی بزرگسالان خود که به میزبانی این کشور در رقابت‌های تحت نظر فیفا برگزار می‌شود، بنری بزرگ و کاملاً در معرض دید با شعار «فوتبال جهان را متحد می‌کند - نه به تبعیض» را در کنار نشان رسمی خود به نمایش بگذارد.