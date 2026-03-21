واکنش سید عمار حکیم به حمله آمریکا و اسرائیل به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت عراق اعلام کرد: حمله به ایران غیرقابل توجیه است و آینده ما یکی است. از سازمان های بین المللی می خواهیم که مانع از حرکت منطقه به سمت جنگی شوند که منطقه را به سمت مسیر نامشخص سوق می دهد.
حکیم تاکید کرد: امنیت دنیا با امنیت منطقه و ثبات آن گره خورده است. امنیت عراق خط قرمزاست. ثبات کشورها با اراده ملی و ودت و همدلی میسر می شود.
رئیس جریان حکمت ملی عراق تاکید کرد: ما حمله به نیروهای حشد شعبی را محکوم می کنیم.
دفتر رسانهای رئیس جریان حکمت ملی عراق در این باره آورد که وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران را «غیرقابل قبول، محکوم و توجیهناپذیر» دانست و تصریح کرد که رفتن به سمت گزینه تنش، تنها به نفع «سوداگران جنگ و بحران» است.
حکیم با اشاره به شهادت رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران و برخی از سران و چهرهها در این تحولات، تأکید کرد که زنجیره ترور علما و مراجع، امتداد تاریخی تقابل حق و باطل است و این اقدامات هرگز نمیتواند مسیر حق را متوقف کند.
رئیس جریان حکمت ملی عراق با بیان اینکه خون و سرنوشت ملتهای منطقه به یکدیگر گره خورده است، هرگونه تجاوز به کشورهای اسلامی را مردود دانست و خواستار اقدام عملی نهادهای بینالمللی برای جلوگیری از کشیده شدن منطقه به جنگی فرسایشی شد.
حکیم همچنین بر ضرورت حلوفصل بحرانهای منطقه از مسیر دیپلماسی تأکید کرد و گفت که باید سیاست گفتوگوی سازنده، بهویژه در پروندههایی همچون برنامه هستهای ایران، جایگزین رویکردهای تنشزا شود؛ چراکه امنیت جهان با ثبات منطقه پیوند خورده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، امنیت و ثبات عراق را «خط قرمز» خواند و تأکید کرد که دستاوردهای امنیتی سالهای اخیر حاصل خون شهدا و فداکاری ملت عراق است و نباید در معرض تهدید قرار گیرد. به گفته وی، ثبات سیاسی و امنیتی کشور تنها در سایه وحدت ملی، احترام به نهادهای حاکمیتی و اولویتدادن به منافع ملی حفظ خواهد شد.
حکیم با اشاره به حملات صورتگرفته علیه برخی مراکز، از جمله پایگاههای حشد شعبی، این اقدامات را محکوم کرد و گفت که هدف قرار دادن نهادهای نظامی و امنیتی عراق، تعرض به حاکمیت کشور است و باید راهحلی ریشهای برای جلوگیری از تکرار آن اتخاذ شود.
وی بر ضرورت حفاظت از نیروهای حشد شعبی بهعنوان بخشی از منظومه امنیتی عراق تأکید کرد.
رئیس جریان حکمت ملی عراق همچنین با تأکید بر حاکمیت ملی عراق، تصریح کرد که این کشور نباید به میدان نزاع یا محل تسویهحساب دیگران تبدیل شود و نقش آن باید در راستای کاهش تنشها و تثبیت امنیت و صلح در منطقه باشد.
وی هشدار داد که کشاندن عراق به درگیریهای منطقهای، آینده این کشور را با خطر مواجه میکند و تاکید کرد: عراق متعهد است که میدان نزاع یا مبدأ حمله به کشورهای همسایه نباشد و نقش آن باید تلاش برای کاهش تنشها در منطقه و تثبیت پایههای امنیت و صلح و ثبات باشد. ثبات عراق به نفع همه کشورهای منطقه است.
حکیم در ادامه با اشاره به وضعیت داخلی عراق، نسبت به تداوم بنبست سیاسی هشدار داد و تشکیل سریع دولت با اختیارات کامل را «یک ضرورت ملی» دانست.
وی تأکید کرد که عراق توان تحمل خلأ سیاسی و تعطیلی نهادهای حکومتی را ندارد و همه جریانهای سیاسی باید برای پایان دادن به این وضعیت و حرکت به سمت ثبات اقدام کنند.
حکیم در پایان خطبههای خود به نقش مرجعیت عالی شیعه اشاره کرد و آن را «قطبنمای هدایت عراق» خواند که همواره بر حفظ وحدت، تقویت نهادهای حکومتی، احترام به قانون اساسی و پرهیز از اختلافات تأکید داشته است.
رئیس جریان حکمت ملی عراق تصریح کرد که پایبندی به توصیههای مرجعیت، راه عبور از شرایط حساس کنونی و تضمینکننده ثبات کشور است.
