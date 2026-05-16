  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

عمار حکیم خواستار توقف کامل جنگ علیه ایران شد

رئیس جریان حکمت ملی عراق مجددا خواستار توقف کامل جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران و حل مشکلات و بحران‌ها از روش‌های دیپلماتیک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق صبح امروز میزبان «محمد کاظم آل صادق»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد بود.

دو طرف درباره تحولات اوضاع سیاسی در عراق و منطقه و راه‌های تقویت روابط میان بغداد و تهران رایزنی کردند.

حکیم با بیان اینکه رای اعتماد پارلمان عراق به دولت جدید این کشور، گامی مهم برای پایان بن بست سیاسی است، نسبت به تسریع در تکمیل کابینه وزرا ابراز امیدواری کرد.

درباره اوضاع منطقه نیز، رئیس جریان حکمت ملی عراق مجددا خواستار توقف کامل جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران و حل مشکلات و بحران‌ها از روش‌های دیپلماتیک از طریق گفتگوی سازنده که اقتدار، ثبات و حاکمیت کشورها را حفظ کند، شد.

حکیم لبیک ملت عراق به فراخوان مرجعیت عالیقدر دینی در کمک به دو ملت ایران و لبنان را تحسین و تاکید کرد که ملت عراق، الگویی پیشگام در همبستگی، همدلی و همیاری با برادران و همسایگان خود ارائه می‌دهد.

