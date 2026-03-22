به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد که موج هفتاد و پنجم عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا فاطمة الزهرا سلام الله علیها» و با نام و یاد شهیدان سردار علی محمد نائینی سخنگوی شهید سپاه پاسداران و حجت الاسلام خطیب وزیر شهید اطلاعات علیه اهداف صهیونیستی و آمریکایی اجرا شد.

در این موج براساس شناسایی انجام شده توسط یگان‌های اطلاعات عملیات، مکان‌های استقرار جدید نظامیان و اختفای ارتشیان صهیونیستی در نقاط مختلف سرزمین‌های اشغالی هدف قرار گرفتند.

پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در الخرج که از محل‌های اصلی استقرار و عملیات هوایی متجاوزان آمریکایی علیه ایران است نیز با موشک‌های بالستیک مورد هدف قرار گرفت.

سپاه پاسداران به نظامیان تروریست صهیونی و آمریکایی هشدار می‌دهد که به طور کامل تحت رصد یگان‌های اطلاعات عملیات سپاه هستند و مخفی شدن آنها در شهرک‌ها همچون مخفی شدن آنها در یک شهرک در عراد هم به دلیل اشراف اطلاعاتی سپاه، موجب نجات جان آنها نمی‌شود.