  1. استانها
  2. یزد
۵ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۰۸

شهادت یک دانش‌آموز ۸ ساله در یزد بر اثر شوک انفجار

شهادت یک دانش‌آموز ۸ ساله در یزد بر اثر شوک انفجار

یزد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: یک دانش‌آموز دختر ۸ ساله به نام «تیارا صادقی» بر اثر شوک و ترس ناشی از صدای انفجار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی اظهار داشت: در پی حمله تجاوزکارانه آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی به یک نقطه نظامی در محدوده خارج از شهر یزد، متأسفانه یک دانش‌آموز دختر ۸ ساله به نام «تیارا صادقی» بر اثر شوک و فشار روانی ناشی از صدای انفجار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی افزود؛ براساس بررسی‌ها و شواهد اولیه، علت شهادت این دانش‌آموز بی‌گناه، شوک و فشار روانی اعلام شده است؛ با این حال، نتیجه نهایی پس از انجام بررسی‌های بالینی و تکمیلی توسط پزشکی قانونی اعلام و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ضمن محکومیت این اقدام جنایتکارانه و ددمنشانه رژیم کودک‌کش آمریکایی ـ صهیونیستی، ادامه داد: شهادت این دختر بی‌گناه را به خانواده داغدار، بستگان این شهیده عزیز و جامعه بزرگ دانش‌آموزی استان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای بازماندگان صبر و اجر الهی مسئلت دارم.

کد مطلب 6782858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      4 7
      پاسخ
      خدالعنتشون کنه
    • IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      2 3
      پاسخ
      به منطقه نظامی حمله شده پس نیروهای نظامی باید از همین الان جاشون رو تغییر بدن ،وچند روزی یک بار هم جاشون رو تغییر بدن ،وجای باشند که اگر حمله شده بهشون اسیبی وارد نشه
    • IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      2 9
      پاسخ
      الان می‌فهمیم کودکان معصوم غزه در این مدت چی کشیدند، خدا لعنت کنه رژیم کودک کش و وحشی صهیونیستی رو، اینها الحق افعی زاده هستند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها