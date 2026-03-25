دردسر بازیکن خارجی استقلال برای جدایی/ دو راه پیش روی همبازی سابق مسی

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به جنگ تحمیلی علیه کشورمان از سوی رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکا جنایتکار، مسابقات لیگ برتر فوتبال متوقف و بازیکنان خارجی شاغل در کشورمان هم به کمک سفارتخانه‌های کشورهایشان ایران را ترک کردند.

در این بین باشگاه استقلال که بازیکنان خارجی زیادی در ترکیب خود داشت با مشکلاتی مواجه شده است. در هفته های گذشته برخی از سایت های آلبانیایی، کره ای و آفریقایی خبر دادند که یاسر آسانی وینگر اهل آلبانی و منیر الحدادی مهاجم - هافبک، اسپانیایی - مراکشی استقلال به دنبال جدایی از جمع آبی‌پوشان هستند موضوعی که به سرعت از سمت باشگاه استقلال تکذیب شد و مدیران این باشگاه اعلام کردند که هیچ نامه‌ای مبنی بر فسخ قرارداد از سمت بازیکنان خارجی و داخلی به دست آنها نرسیده است.

منیر الحدادی یکی از ستاره های تاریخ لیگ برتر محسوب می شود که سابقه بازی در کنار لیونل مسی در بارسلونا را دارد و استقلال اولین باشگاه خارجی او به حساب می‌آید. این بازیکن تنها در صورتی می تواند از جمع استقلالی‌ها جدا شود که با مدیران این باشگاه بر سر جدایی به توافق برسند یا فیفا اجازه جدایی به بازیکنان خارجی شاغل در ایران را به دلایل شرایط جنگی بدهد دقیقا به مانند باشگاه‌های اوکراینی که پس از حمله روسیه بازیکنان خارجی شاغل در این باشگاه ها توانستند با مجوز فیفا قراردادهای خود را فسخ و لیگ این کشور را ترک کنند.

الحدادی تنها در همین دو صورت می‌تواند از استقلال جدا شود و در غیر اینصورت مجبور به بازگشت به ایران در صورت ازسرگیری مسابقات لیگ برتر است.