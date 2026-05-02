بازیکن استقلال: لیگ ایران تمام شد/ فصل آینده در اسپانیا بازی خواهم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال در جدیدترین صحبت های خود خبر از حضور احتمالی اش در لیگ اسپانیا برای فصل آینده داد. این در حالی است که آسانی یک فصل دیگر با استقلال قرارداد دارد اما بند فسخ ۵۰۰ هزار یورویی او می تواند روند جدایی اش از استقلال را تسریع بخشد.
آسانی گفتگو با برنامه «اسپورت فوکوس» در شبکه «اُرا نیوز» تأکید کرد که لیگ برتر ایران به پایان رسیده و فصل آینده در خارج از ایران بازی خواهد کرد.
* مجری: آسانی، ما واقعاً حرفهای زیادی با شما داریم، اما ابتدا میخواهم درباره لیگی که در ایران در آن بازی میکنید بپرسم؛ با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی، چه اتفاقی افتاده؟ آیا مسابقات متوقف شده است؟
آسانی: بله، طبق صحبتهایی که با باشگاه داشتهام، چند روزی است که به دلیل شرایط موجود تمرینات انجام نمیشود. همانطور که همه میدانیم آنجا شرایط خاصی وجود دارد. لیگ هم لغو شده و دیگر ادامه نخواهد داشت. طبق اطلاعاتی که از باشگاه گرفتهام، لیگ به پایان رسیده و حالا فقط منتظریم شرایط آرام شود تا برای فصل بعد آمادهسازی را شروع کنیم. مهم این است که هوادارانمان را خوشحال کردیم و با قرار گرفتن در رتبه اول قهرمان شدیم.
* مجری: در این مدت تو در آلبانی هستی، یعنی فعلاً در تعطیلات هستی؟
آسانی: بله، فعلاً در تعطیلات هستم. بیشتر وقتم را در مقدونیه کنار خانواده بودم. به آلبانی هم آمدم، اما حالا باید دوباره تمریناتم را شروع کنم، مثل زمانی که در پارتیزانی بودم. احتمالاً به دبی میروم، پیش یک تیمی که مربیاش را میشناسم. آنجا تمرین را شروع میکنم تا زمانی که اجازه بازگشت به ایران داده شود و دوباره تمرینات آنجا را آغاز کنیم.
* مجری: یعنی این دوره بیشتر تمرینی است تا آماده بمانی؟
آسانی: دقیقاً. هر فوتبالیستی باید فعال بماند. اما در چنین شرایطی گاهی ایدهها و برنامههایی پیش میآید که قبلاً به آن فکر نکرده بودی. الان پیشنهاد یا فرصتی داری؟
آسانی: راستش همیشه در ذهنم بوده که در باشگاهی بازی کنم که در آسیا بسیار بزرگ است، مثل استقلال. من در حال حاضر جدایی از استقلال را در نظر ندارم، چون احترام و محبت زیادی از باشگاه و مردم ایران گرفتهام. اما از اسپانیا، عربستان و ژاپن هم پیشنهاد دارم.
* مجری: میتوانی بگویی از اسپانیا کدام تیم؟
آسانی: اسم تیم را نمیگویم چون نمیخواهم اطلاعات منتقل شود، اما احتمال ۹۵ درصد است که به اسپانیا بروم. حتی میتوانم بگویم ۹۰ تا ۹۵ درصد.
* مجری: یعنی تیم خیلی بزرگی است؟
آسانی: بله، یک تیم بسیار بزرگ.
مجری: این خیلی مهم است. به نظر میرسد نزدیکتر به اروپا خواهی بود. این خواسته خودت بوده یا خانوادهات هم نقش داشتهاند؟
آسانی: من قبلاً هم دور از خانه بازی کردهام، اما حالا ایران خیلی نزدیکتر از کره یا تایلند است که قبلاً بودم. اگر پیشنهاد بزرگی از لالیگا برسد، نمیتوانی به راحتی رد کنی، اما باید با باشگاهی که هستم هم صحبت کنم.
* مجری: بعد از یورو، خیلیها میگفتند ممکن است در تیم ملی در بازیهای حساس بعدی دعوت شوی، اما نشدی. ناراحت نشدی؟
آسانی: طبیعی است هر بازیکنی ناراحت میشود. من آماده آن بازی بودم. اما تصمیم با مربی است. همه بازیکنان تلاش کردند. من هم ناراحت شدم، چون آماده بودم، اما فوتبال همین است.
* مجری: بعد از حذف مقابل لهستان، فکر کردی اگر بودی نتیجه فرق میکرد؟
آسانی: گفتن این سخت است. همه بازیکنان نهایت تلاششان را کردند. من هم اگر بودم نهایت تلاشم را میکردم، اما نمیشود گفت نتیجه حتماً فرق میکرد.
* مجری: با مربی سیلینیو ارتباط داری؟
آسانی: احترام زیادی برای او قائلم. اگر او نبود شاید اصلاً به تیم ملی دعوت نمیشدم. او به من فرصت داد و همیشه قدردانش هستم.
* مجری: بعضیها میگویند دوره سیلینیو تمام شده، نظر تو چیست؟
آسانی: او کار بزرگی انجام داده و در تاریخ خواهد ماند. تصمیم با فدراسیون است. ما فقط باید بهترین عملکرد را داشته باشیم.
* مجری: اگر مربی خارجی یا حتی آلبانیایی بیاید، مشکلی داری؟
آسانی: نه، هر کسی بیاید مهم این است که به تیم کمک کند.
* مجری: درباره لیگ آلبانی و پارتیزانی چه نظری داری؟
آسانی: پارتیزانی خانه من است. فکر میکنم فصل سختی داشته اما هنوز شانس دارد. آنها امکانات خوبی دارند و میتوانند به اروپا برسند.
* مجری: درباره وضعیت لیگ آلبانی چه میگویی؟
آسانی: تیمهایی مثل وِلاذنیا فصل خوبی داشتهاند. تیرانا هم تیم بزرگی است و مطمئنم شرایطش بهتر میشود.
* مجری: با افزایش سن، آیا هنوز رویایی داری؟
آسانی: سن در فوتبال دیگر مثل گذشته مهم نیست. بازیکنان بزرگی نشان دادهاند که هنوز میشود در سطح بالا بازی کرد. رویای من همیشه بازی در لالیگا بوده.
* مجری: طرفدار کدام تیم هستی؟
آسانی: من طرفدار بارسلونا هستم.
* مجری: بهترین خاطره فوتبالیات چیست؟
آسانی: بدون شک صعود به یورو با تیم ملی. آن لحظه یکی از بهترین لحظات زندگی من بود.
* مجری: کدام هواداران را بیشتر دوست داری؟
آسانی: هم هواداران آلبانی که در یورو فوقالعاده بودند، هم هواداران تیمم در ایران که واقعاً بزرگ هستند.
* مجری: پیام آخر برای هواداران؟
آسانی: قول میدهم خیلی زود با یک تیم خوب برگردم و در سطح بالاتری بازی کنم.
