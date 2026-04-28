روایت مهاجم استقلال از رختکن بارسلونا؛ شوخی مسی و نیمار با ستاره جوان

به گزارش خبرنگار مهر، منیر الحدادی در گفتگو با شبکه «DAZN» اسپانیا در تازهترین اظهارات خود از دوران حضورش در تیم فوتبال بارسلونا و تجربههای ابتداییاش در رختکن آبیواناریها پرده برداشت؛ دورانی که به گفته او با شوخیها و فضای خاصی از سوی ستارههای بزرگ همراه بوده است.
او در این رابطه اظهار داشت: در ابتدای ورودم به رختکن بارسلونا، از من خواستند روی یکی از صندلیها بنشینم، بدون اینکه بدانم آن جایگاه معمولاً متعلق به لیونل مسی است. به من گفتند آنجا بنشین، کسی آنجا نیست. من هم نشستم، اما ناگهان مسی آمد و فقط به من نگاه کرد. تصور کنید، ۱۸ ساله بودم و روی جای او نشسته بودم.
الحدادی ادامه داد: مسی بدون اینکه چیزی بگوید، فقط با نگاهش به من فهماند که باید جایم را عوض کنم. همان لحظه همه بازیکنان خندیدند و بعدها فهمیدم که این یک شوخی رایج در رختکن بوده است. بعدها به من گفتند که گولم زدهاند و واقعاً باورم نمیشد.
مهاجم استقلال افزود: فضای رختکن بارسلونا در آن زمان خیلی صمیمی بود. بازیکنانی مثل نیمار و لوئیز سوارز هم همیشه با بازیکنان جوان شوخی میکردند و برخوردشان کاملاً دوستانه و پر از شوخی بود. این بخشی از فرهنگ آن تیم بود.
او تصریح کرد: در فصل ۱۵ - ۲۰۱۴ هم یک اتفاق مهم برای من افتاد. در آن مقطع بین لیونل مسی و لوئیز انریکه در تمرینات اختلافی پیش آمده بود و در یکی از بازیها به من گفته شد باید جای مسی بازی کنم. من هم قبول کردم و در ترکیب اصلی قرار گرفتم. اما در نیمه دوم و بعد از اینکه یک گل دریافت کردیم، مسی به زمین آمد. بعد از آن صحبتهایی بین او و انریکه انجام و همه چیز حل شد. تیم دوباره به انسجام رسید و در نهایت همان فصل توانستیم به موفقیتهای بزرگ و سهگانه برسیم.
الحدادی خاطر نشان کرد: در نهایت باید بگویم حضور در کنار بازیکنانی مثل مسی، نیمار و سوارز برای من یک مدرسه واقعی بود. آن سالها نقش بسیار مهمی در رشد فوتبالی من داشت و همیشه برایم تجربهای ارزشمند باقی میماند.
لازم به ذکر است که در این مصاحبه الحدادی به خروج سخت و دشوار خود از ایران در زمان بسته بودن حریم هوایی هم اشاره کرد.
