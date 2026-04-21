به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که رقابت‌های فوتبال در ایران هنوز از سر گرفته نشده و زمان بازگشت لیگ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، یکی از دغدغه‌های اصلی باشگاه‌ها، وضعیت بازیکنان خارجی است که پس از آغاز درگیری‌ها و بمباران‌ها، کشور را ترک کرده‌اند.

در همین راستا، باشگاه استقلال تهران به بازیکنان خارجی خود هشدار داده که از شرایط فعلی برای فسخ یک‌طرفه قراردادهایشان استفاده نکنند. این هشدار شامل بازیکنانی مانند یاسر آسانی، منیر الحدادی و رستم آشورماتوف می‌شود.

سایت «abcnews» آلبانی در این رابطه نوشت: باشگاه استقلال اعلام کرده در صورتی که بازیکنان خارجی اقدام به فسخ یک‌طرفه قرارداد خود کنند، امکان جدایی توافقی پس از پایان شرایط فعلی را از دست خواهند داد. همچنین این باشگاه تأکید کرده که در چنین مواردی، موضوع را از طریق فیفا پیگیری خواهد کرد و حتی احتمال محرومیت این بازیکنان نیز وجود دارد.

در مقابل، آسانی با رد شایعات مربوط به جدایی، اعلام کرده قصدی برای ترک استقلال ندارد و تنها در انتظار فراهم شدن شرایط مناسب برای بازگشت به ایران است. او ابراز امیدواری کرده که هرچه زودتر شرایط عادی شود و بتواند به تمرینات تیمش بازگردد.

این بازیکن آلبانیایی همچنین در گفتگو با شبکه TRT ترکیه عنوان کرده که در زمان آغاز حملات در تهران حضور داشته و چند روز پس از آن، ایران را ترک کرده است.

آسانی در فصل جاری عملکرد قابل توجهی در ترکیب استقلال داشته و در مجموع ۲۹ بازی موفق به ثبت ۱۳ گل و ۴ پاس گل شده است.