آسانی: دریافت حقوق از استقلال دشوار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حذف تیم ملی فوتبال آلبانی از مرحله پلی‌آف جام جهانی ۲۰۲۶، موجی از اشک و تحلیل را به همراه داشت؛ جایی که این تیم در ورشو تا آستانه خلق یک شگفتی تاریخی پیش رفت اما در نهایت از صعود بازماند.

یاسر آسانی، بازیکنی که با نمایش‌های درخشان خود بارها برای آلبانی درخشیده است، این بار از روی سکوها شاهد این دیدار حساس بود. او در گفتگویی با شبکه «تاپ چنل» درباره شرایط خود و تیم ملی صحبت کرد.

آسانی در بخشی از صحبت‌هایش درباره حذف آلبانی گفت: مسیر خوبی داشتیم و پیروزی‌های مهمی به دست آوردیم و به پلی‌آف رسیدیم، اما فوتبال گاهی بی‌رحم است. در لهستان موقعیت‌هایی برای گل دوم داشتیم اما در فوتبال اگر گل نزنی، گل می‌خوری. از روی سکوها شرایط متفاوت دیده می‌شود.

او همچنین با اشاره به عملکرد هم‌تیمی‌هایش افزود: بازیکنان عملکرد خوبی داشتند اما بدشانسی هم نقش داشت و توپ وارد دروازه نشد.»

این بازیکن در ادامه با وجود نیمکت‌نشینی، از کادر فنی تیم ملی آلبانی به‌ویژه سرمربی این تیم تمجید کرد و گفت: از سیلوینیو بسیار تشکر می‌کنم. او کار بزرگی انجام داده و نقش مهمی در موفقیت‌های تیم داشته است.

در بخش دیگری از این گفتگو، آسانی به شرایط خود در باشگاه استقلال تهران نیز اشاره کرد و از مشکلات موجود در ارتباط و دریافت حقوق سخن گفت. او اظهار داشت: با باشگاه و بازیکنان در ارتباط هستم اما خیلی کم، چون اینترنت محدود است. حقوق وجود دارد اما دریافت آن دشوار شده چون شرایط جنگی است و عملاً بسیاری از امور در آنجا مختل شده است.

وی در ادامه افزود که به دلیل این شرایط، تمرینات خود را در تیم پارتیزانی تیرانا دنبال می‌کند و بازگشت به این تیم برایش نوعی آرامش روحی محسوب می‌شود. آسانی گفت: پارتیزان خانه من است. اینجا را خوب می‌شناسم و احساس راحتی دارم. امیدوارم این تیم قهرمان شود.

این بازیکن در پایان تأکید کرد که این روزها برای او ترکیبی از حسرت، انتظار و امید است و فوتبال را ورزشی می‌داند که هم شادی دارد و هم سختی و باید با هر دو کنار آمد.