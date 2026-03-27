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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

۳۰ هکتار مزارع کلاته‌های غربی شاهرود دچار خسارت سیلاب شد

۳۰ هکتار مزارع کلاته‌های غربی شاهرود دچار خسارت سیلاب شد

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از برآورد اولیه خسارت سیل به ۳۰ هکتار مزارع کلاته‌های غربی خبر داد و گفت: بیشترین خسارت در مزج ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن غریب مجنی ظهر جمعه در بازدید میدانی از منطقه کلاته های غربی شهرستان شاهرود برآورد اولیه خسارت سیل به این منطقه را ۳۰ هکتار برشمرد و اظهار داشت: بیشترین خسارت در روستای مزج ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه این خسارت بیشتر در حوزه اراضی زراعی اتفاق افتاده است، افزود: برخی زیرساخت ها نظیر جاده بین مزارع نیز دچار آسیب شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به اینکه باغات، چاه های آب و دیگر زیر ساخت ها نیز متأثر از سیلاب شدند، اظهار کرد: در کل شهرستان هنوز نمیتوان ارزیابی و برآورد دقیق از خسارات ارائه داشت.

غریب مجنی به اجرای عملیات ارزیابی خسارات به صورت مستمر توسط کارشناسان مربوطه تاکید کرد و افزود: برای رفع دغدغه کشاورزان و بهره برداران پیگیری حمایت های لازم در دستور کار است.

وی اضافه کرد: تیم های ارزیابی جهاد کشاورزی از زمان وقوع بارندگی‌ها در مناطق مختلف حضور یافته و روند بررسی و ثبت خسارات را با هدف تسهیل ارایه کمک‌های مورد نیاز به آسیب‌دیدگان در دست اقدام دارند.

کد مطلب 6784610

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