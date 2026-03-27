به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن غریب مجنی ظهر جمعه در بازدید میدانی از منطقه کلاته های غربی شهرستان شاهرود برآورد اولیه خسارت سیل به این منطقه را ۳۰ هکتار برشمرد و اظهار داشت: بیشترین خسارت در روستای مزج ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه این خسارت بیشتر در حوزه اراضی زراعی اتفاق افتاده است، افزود: برخی زیرساخت ها نظیر جاده بین مزارع نیز دچار آسیب شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به اینکه باغات، چاه های آب و دیگر زیر ساخت ها نیز متأثر از سیلاب شدند، اظهار کرد: در کل شهرستان هنوز نمیتوان ارزیابی و برآورد دقیق از خسارات ارائه داشت.

غریب مجنی به اجرای عملیات ارزیابی خسارات به صورت مستمر توسط کارشناسان مربوطه تاکید کرد و افزود: برای رفع دغدغه کشاورزان و بهره برداران پیگیری حمایت های لازم در دستور کار است.

وی اضافه کرد: تیم های ارزیابی جهاد کشاورزی از زمان وقوع بارندگی‌ها در مناطق مختلف حضور یافته و روند بررسی و ثبت خسارات را با هدف تسهیل ارایه کمک‌های مورد نیاز به آسیب‌دیدگان در دست اقدام دارند.