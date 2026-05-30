آموزش ۳۷۰۰ بهره بردار حوزه کشاورزی در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح شنبه در حاشیه برنامه آموزش عملی بهره‌برداران حوزه کشاورزی در مزارع شاهرود از آموزش مستقیم سه هزار و ۷۰۰ بهره‌بردار در این شهرستان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های توانمندسازی زنان روستایی و معرفی برگزیدگان استانی بخش کشاورزی به عنوان محورهای اصلی فعالیت‌های ترویجی در سال گذشته در دستور کار قرار داشته است، افزود: امسال نیز این رویه توسط اداره ترویج و آموزش جهاد کشاورزی شاهرود تداوم خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود گفت: رویکرد اصلی اداره ترویج شهرستان، رفع نیازهای اطلاعاتی، بینشی و مهارتی جامعه روستایی و مولدان بخش کشاورزی بوده و به دنبال افزایش توان مدیریت و کارایی نیروی انسانی شاغل در روستاها هستیم

غریب مجنی با بیان اینکه ارتقای کیفیت و کمیت عملکرد تولید در هر واحد عملیاتی هدف این آموزش ها است، بیان کرد: برگزاری ۴۵ دوره آموزشی از جمله دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته توسط جهاد کشاورزی شاهرود است.

وی از برگزاری چهار کارگاه تخصصی، چهار مورد رویداد آموزشی روز مزرعه و اعزام دو کاروان ترویج به مزارع در سال گذشته خبر داد و ابراز کرد: برای انتقال سریع یافته‌های علمی به مزارع، هفت هزار پیامک آموزشی-ترویجی برای کشاورزان در سال گذشته ارسال و بیش از دو هزار نشریه و بروشور تخصصی چاپ و در سطح شهرستان توزیع شده است.