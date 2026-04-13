به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح دوشنبه در بازدید قنات آسیب دیده ناشی از سیلاب خارتوران شاهرود با اشاره به آغاز عملیات مرمت قنات گرماب، بیان کرد: هدف این طرح پایدار سازی منابع آبی کشاورزی است.

وی با تأکید به اینکه خسارات ناشی از سیل اخیر می بایست جبران شود، افزود: آسیب ها کارشناسی شده و هم اکنون در حال انجام مراحل اجرایی است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از تامین اعتبار این طرح از محل اعتبارات ملی و استانی سال گذشته، ادامه داد: برای بهسازی این قنات ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

غریب مجنی با اشاره به اینکه لایروبی و استحکام بخشی مظهر و پشته های قنات در دستور کار است، اظهار داشت: رویکرد اجرای این عملیات افزایش بهره وری آب در منطقه است.

وی احیای قنات های آسیب دیده سیلاب را در اولویت جهاد دانست و اضافه کرد: با تخصیص به موقع اعتبارات سایر زیرساخت های آسیب دیده نیز بازسازی خواهد شد.