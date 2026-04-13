۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۰

احیای قنات آسیب دیده خارتوران در دست اجرا؛ اعتبار پیش‌بینی شد

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از آغاز عملیات مرمت قنات آسیب دیده از سیلاب در خارتوران شاهرود خبر داد و گفت: اعتبار لازم برای اجرای این طرح پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح دوشنبه در بازدید قنات آسیب دیده ناشی از سیلاب خارتوران شاهرود با اشاره به آغاز عملیات مرمت قنات گرماب، بیان کرد: هدف این طرح پایدار سازی منابع آبی کشاورزی است.

وی با تأکید به اینکه خسارات ناشی از سیل اخیر می بایست جبران شود، افزود: آسیب ها کارشناسی شده و هم اکنون در حال انجام مراحل اجرایی است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از تامین اعتبار این طرح از محل اعتبارات ملی و استانی سال گذشته، ادامه داد: برای بهسازی این قنات ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

غریب مجنی با اشاره به اینکه لایروبی و استحکام بخشی مظهر و پشته های قنات در دستور کار است، اظهار داشت: رویکرد اجرای این عملیات افزایش بهره وری آب در منطقه است.

وی احیای قنات های آسیب دیده سیلاب را در اولویت جهاد دانست و اضافه کرد: با تخصیص به موقع اعتبارات سایر زیرساخت های آسیب دیده نیز بازسازی خواهد شد.

