۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۵

عملیات مبارزه با آفات در مزارع شاهرود؛ ۲۸ هکتار با پهباد انجام شد

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از انجام عملیات مبارزه با آفات در ۷۴۴ هکتار مزارع شهرستان خبر داد و گفت: از این میزان ۲۸ هکتار با پهباد انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح سه شنبه در بازدید از مزارع گندم شاهرود سطح زیر کشت این محصول را دو هزار و ۸۰۴ هکتار برشمرد و افزود: ۹۵۰ هکتار آن در بخش بسطام است.

وی با تاکید به اینکه عملیات مبارزه با آفات و عوامل خسارت زا غلات در دست اجرا است، ادامه داد: این اقدام در سطح ۷۴۴ هکتار مزارع شهرستان انجام گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از استفاده پهباد در ۲۸ هکتار این مزارع خبر داد و اضافه کرد: دقت، سرعت و کاهش هزینه‌های اجرایی را از مزایای این طرح به شمار می رود.

غریب مجنی اظهار کرد: از اجرای عملیات مبارزه با عوامل خسارت زا گندم ۳۳۳ هکتار آن علف های پهن برگ، ۱۸۰ هکتار علف های نازک برگ و ۲۶۱ هکتار مبارزه توام بوده است.

وی به لزوم تداوم پایش مزارع و اجرای به موقع این عملیات تاکید کرد و بیان داشت: این اقدامات منجر به افزایش بهره وری تولید گندم شهرستان می شود.

