به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن غریب مجنی ظهر چهارشنبه در بازدید میدانی از اراضی شرکت سیمان شاهرود اظهار کرد: در این بازدید، وضعیت اراضی واگذار شده برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: دو قطعه زمین به مساحت‌های ۹ و ۱۴ هکتار که برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی واگذار شدند، از نظر روند اجرای پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفتند تا زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود ادامه داد: روند اجرای طرح طوبی در زمینی به وسعت ۲۰ هکتار با هدف توسعه باغ انگور و نیز زمین ۶۰ هکتاری واگذار شده برای احداث واحد تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفت.

غریب‌مجنی با اشاره به برگزاری نشست مشترک با مدیرعامل و مدیران شرکت سیمان شاهرود بیان کرد: در این جلسه، مسائل و چالش‌های مربوط به اراضی واگذار شده و روند اجرای طرح‌ها بررسی و برای رفع موانع و تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌ها راهکارهای اجرایی مطرح شد.

وی تأکید کرد: نظارت مستمر بر نحوه بهره‌برداری از اراضی واگذار شده و حمایت از اجرای طرح‌های تولیدی، کشاورزی و انرژی‌های پاک، از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود است.