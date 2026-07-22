به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن غریب مجنی ظهر چهارشنبه در بازدید میدانی از اراضی شرکت سیمان شاهرود اظهار کرد: در این بازدید، وضعیت اراضی واگذار شده برای اجرای طرحهای توسعهای مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: دو قطعه زمین به مساحتهای ۹ و ۱۴ هکتار که برای احداث نیروگاههای خورشیدی واگذار شدند، از نظر روند اجرای پروژهها مورد بررسی قرار گرفتند تا زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود فراهم شود.
مدیر جهاد کشاورزی شاهرود ادامه داد: روند اجرای طرح طوبی در زمینی به وسعت ۲۰ هکتار با هدف توسعه باغ انگور و نیز زمین ۶۰ هکتاری واگذار شده برای احداث واحد تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفت.
غریبمجنی با اشاره به برگزاری نشست مشترک با مدیرعامل و مدیران شرکت سیمان شاهرود بیان کرد: در این جلسه، مسائل و چالشهای مربوط به اراضی واگذار شده و روند اجرای طرحها بررسی و برای رفع موانع و تسریع در بهرهبرداری از پروژهها راهکارهای اجرایی مطرح شد.
وی تأکید کرد: نظارت مستمر بر نحوه بهرهبرداری از اراضی واگذار شده و حمایت از اجرای طرحهای تولیدی، کشاورزی و انرژیهای پاک، از اولویتهای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود است.
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