ارزیابی زیان تگرگ در مُجن؛ ۷۸۶ هکتار باغات و مزارع آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح دوشنبه به ارزیابی میدانی خسارات ناشی از بارش تگرگ اخیر در منطقه مجن بخش بسطام خبر داد و اظهار کرد: پس از وقوع این پدیده جوی، اکیپ‌های کارشناسی برای بررسی و برآورد میزان خسارت به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند.

وی ادامه داد : کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی بسطام و واحد تولیدات گیاهی با حضور در منطقه، وضعیت جاده‌های بین مزارع، اراضی زراعی و باغات، به‌ویژه باغات سیب را بررسی و خسارات وارده را مستندسازی کردند.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به نتایج ارزیابی‌ها بیان کرد: در مجموع ۵۸۸ هکتار از باغات سیب منطقه دچار خسارت شده که میزان خسارت در ۲۹۵ هکتار از این باغات بین ۲۰ تا ۵۰ درصد برآورد شده است.

مجنی همچنین یادآور شد: محصول لوبیا نیز در سطح ۱۹۸ هکتار تحت تأثیر بارش تگرگ قرار گرفته که در ۳۲ هکتار، میزان خسارت حدود ۲۰ درصد برآورد شده است.

وی تأکید کرد: مستندسازی دقیق خسارات با هدف طی مراحل قانونی و فراهم شدن زمینه اقدامات حمایتی از کشاورزان و باغداران آسیب‌دیده انجام شده است.