به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روزهایی که نمادهای هویت و همبستگی ملی بیش از پیش مورد توجه مردم قرار گرفته است، جمعی از شهروندان مشهدی به‌صورت خودجوش اقدام به برگزاری حرکت مردمی «پرچم ایران» در چهارراه احمدآباد کرده‌اند.

در این حرکت که از روز گذشته آغاز شده، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به‌صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه در دستان مردم در این نقطه از شهر به اهتزاز درمی‌آید. در این برنامه، شهروندان به‌نوبت و به‌عنوان علمدار، پرچم را در دست می‌گیرند تا این نماد ملی حتی برای لحظه‌ای روی زمین قرار نگیرد.

محل برگزاری این حرکت مردمی در چهارراه احمدآباد مشهد، در مسیری است که از سمت ملک‌آباد و وکیل‌آباد به سمت حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) امتداد دارد؛ موضوعی که به گفته برگزارکنندگان، به این حرکت معنای ویژه‌ای بخشیده است.

به گفته برگزارکنندگان، استقبال و بازخورد مردم نسبت به این اقدام بسیار مثبت بوده و شهروندان از اقشار مختلف با حضور کوتاه‌مدت در این محل، در نگه‌داشتن پرچم سهیم می‌شوند.

برگزارکنندگان از عموم مردم دعوت کرده‌اند با اختصاص زمانی کوتاه در طول روز، حتی برای نیم ساعت یا یک ساعت، در این حرکت مردمی حضور پیدا کرده و در برافراشته نگه داشتن پرچم ایران مشارکت کنند.