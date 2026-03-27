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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

پرچم ایران به‌صورت ۲۴ ساعته در دستان مردم میدان احمدآباد مشهد

پرچم ایران به‌صورت ۲۴ ساعته در دستان مردم میدان احمدآباد مشهد

مشهد- همزمان با روزهایی که نمادهای هویت و همبستگی ملی بیش از پیش مورد توجه مردم قرار گرفته است، جمعی از شهروندان مشهدی به‌صورت خودجوش اقدام به برگزاری حرکت مردمی «پرچم ایران» کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روزهایی که نمادهای هویت و همبستگی ملی بیش از پیش مورد توجه مردم قرار گرفته است، جمعی از شهروندان مشهدی به‌صورت خودجوش اقدام به برگزاری حرکت مردمی «پرچم ایران» در چهارراه احمدآباد کرده‌اند.

در این حرکت که از روز گذشته آغاز شده، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به‌صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه در دستان مردم در این نقطه از شهر به اهتزاز درمی‌آید. در این برنامه، شهروندان به‌نوبت و به‌عنوان علمدار، پرچم را در دست می‌گیرند تا این نماد ملی حتی برای لحظه‌ای روی زمین قرار نگیرد.

محل برگزاری این حرکت مردمی در چهارراه احمدآباد مشهد، در مسیری است که از سمت ملک‌آباد و وکیل‌آباد به سمت حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) امتداد دارد؛ موضوعی که به گفته برگزارکنندگان، به این حرکت معنای ویژه‌ای بخشیده است.

به گفته برگزارکنندگان، استقبال و بازخورد مردم نسبت به این اقدام بسیار مثبت بوده و شهروندان از اقشار مختلف با حضور کوتاه‌مدت در این محل، در نگه‌داشتن پرچم سهیم می‌شوند.

برگزارکنندگان از عموم مردم دعوت کرده‌اند با اختصاص زمانی کوتاه در طول روز، حتی برای نیم ساعت یا یک ساعت، در این حرکت مردمی حضور پیدا کرده و در برافراشته نگه داشتن پرچم ایران مشارکت کنند.

کد مطلب 6784687

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    نظرات

    • زهرا سادات سجادی IR ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      9 6
      پاسخ
      چطوری ثبت نام کنم
    • مریم ضیایی IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      5 0
      پاسخ
      عالی
    • زهرا سادات علوی IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      5 0
      پاسخ
      خوب
    • الهام IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      0 0
      پاسخ
      عالی موفق باشید
    • مرتضی محمدی سیجاوندی IR ۰۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 1
      پاسخ
      سلام وقتتون بخیر ببخشید من میخانم پرچمدار باشم
    • فاطمه خوشدل IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام چطوری می توانم پرچمدار باشم و این افتخار داشته باشم

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