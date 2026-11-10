به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدهاشم حسینی‌خواه، شامگاه سه شنبه، در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بهارستان حین گشت‌زنی در منطقه همدانک به یک فروشگاه دخانیات مشکوک شدند و برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و بازرسی از این فروشگاه، ۴ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار و ۱۰ بسته تنباکوی خارجی قاچاق را کشف و مالک فروشگاه را در این رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بهارستان با اشاره به برآورد ارزش ۲۲۰ میلیون ریالی دخانیات مکشوفه خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.