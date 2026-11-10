به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: در پاسخ به تجاوز وحشیانه سعودی به کشورمان و جنایات مداوم آن علیه مردم عزیزمان، که آخرین آن حمله شنیع آن به فروشندگان و خریداران در بازار الحضاره در تعز با استفاده از جنگنده ها و بمب‌های آمریکایی GBU-۱۲ بود و نیز جنایت آن در نابودی کامل یک روستا در منطقه بنی حشیش با بمب‌های آمریکایی GBU-۱۲ و GBU-۳۸ و دیگر کشتارها و جنایات؛ نیروهای مسلح یمن، با یاری خداوند، چهار عملیات نظامی مهم را با شماری موشک بالستیک و پهپاد انجام دادند.

اولین عملیات، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و چندین ایستگاه پمپاژ در خط لوله شرق-غرب در ریاض، پایتخت دشمن سعودی، را هدف قرار داد. اصابت ها مستقیم بودند و باعث آتش‌سوزی و خسارت در اماکن هدف قرار گرفته، شد.

عملیات دوم، تأسیسات آرامکو در بقیق را هدف قرار داد و به فضل خدا، با موفقیت به اهداف خود رسید.

عملیات سوم، مراکز تجمع نیروهای دشمن سعودی را که تحت نظارت افسر سعودی بدر الحربی در مناطق المضاربه و رأس العاره قرار داشت، هدف قرار داد که منجر به کشته و زخمی شدن شماری زیادی از آنها شد.

عملیات چهارم، مرکز مالی در ریاض، پایتخت دشمن سعودی را در پاسخ هدف قرار دادن کودکان و زنان توسط دشمن، هدف قرار داد.

وی افزود: نیروهای مسلح به همه سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها در مورد حفظ سرمایه‌گذاری‌های خود در عربستان سعودی هشدار می‌دهند و به آنها توصیه می‌کنند که آنها را به کشورهای آرام و امن منتقل کنند، زیرا عربستان سعودی تا زمانی که به تجاوز و محاصره کشورمان پایان ندهد، کشوری ناامن برای سرمایه‌گذاری است.

یحیی سریع بیان کرد: نیروهای مسلح یمن تاکید می‌کنند که آخرین دروغ دشمن سعودی، مبنی بر اینکه ما خط لوله شرق به غرب در مدینه منوره را هدف قرار داده‌ایم، دروغی آشکار و بهتانی بزرگ است. عملیات ما خط لوله شرق به غرب را در ریاض، پایتخت دشمن سعودی، هدف قرار داد، نه در مدینه منوره.

وی در پایان تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن به عملیات خود در عمق اراضی سعودی ادامه خواهند داد و معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید با تشدید را اعمال خواهند کرد و تا زمان توقف تجاوز و رفع محاصره کشور عزیزمان، مراکز تجمع نیروها و افسران دشمن سعودی را هدف قرار خواهند داد.