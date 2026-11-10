به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید ناصرالدین نوری‌زاده بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم که با حضور استاندار برگزار شد، با اشاره به انتخاب قم برای میزبانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، اظهار کرد: این رقابت‌ها پس از طی مراحل مختلف شهرستانی، استانی و نیمه‌نهایی، با حضور برگزیدگان قرآنی کشور در مرحله نهایی دنبال خواهد شد.



وی افزود: این دوره از مسابقات با مشارکت هزاران نفر از علاقه‌مندان به فعالیت‌های قرآنی در سراسر کشور آغاز شده و شرکت‌کنندگان پس از رقابت در مراحل مقدماتی و نیمه‌نهایی، به مرحله نهایی راه یافته‌اند.



رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تشریح روند تغییر محل برگزاری مسابقات گفت: در برنامه‌ریزی اولیه، زاهدان به‌عنوان میزبان این دوره در نظر گرفته شده بود، اما با توجه به برخی ملاحظات و شرایط موجود، ضرورت تغییر محل برگزاری مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارزیابی گزینه‌های پیشنهادی، قم برای میزبانی انتخاب شد.



نوری‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه پنجمین دوره مسابقات معارفی نیز قرار است در قم برگزار شود، تصمیم بر این شد که چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم هم در این استان و در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شود.



وی با اشاره به جایگاه دینی و فرهنگی قم خاطرنشان کرد: این استان به دلیل برخورداری از پیشینه علمی و حوزوی، حضور علما و شخصیت‌های برجسته دینی و همچنین ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی، از موقعیت ممتازی برای میزبانی رویدادهای ملی قرآن برخوردار است.



قم ظرفیت مناسبی برای گسترش فرهنگ قرآنی دارد



رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه انتخاب قم فراتر از میزبانی یک رقابت قرآنی، فرصتی برای تقویت ارتباط عمومی با قرآن کریم است، تصریح کرد: قم شهری با هویت دینی و انقلابی و مردمی متدین است و برگزاری چنین رویدادی می‌تواند زمینه معرفی بیشتر توانمندی‌های استان را فراهم کند.



نوری‌زاده با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای واگذاری میزبانی این دوره از مسابقات به قم گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در دیدار با استاندار قم، بر شایستگی‌ها و ظرفیت‌های این استان برای برگزاری مسابقات تأکید کرده و بهره‌گیری از این فرصت را در راستای تعمیق ارتباط مردم با قرآن کریم مورد توجه قرار داده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه ترویج فرهنگ قرآنی اشاره کرد و گفت: تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم از جمله اهداف و مطالبات مهم در این حوزه است و در کنار آن باید تلاش شود قرآن از جایگاه تلاوت و آموزش صرف فراتر رفته و به کتاب زندگی مردم تبدیل شود.



رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: تحقق این هدف مستلزم آن است که مفاهیم و آموزه‌های قرآنی در رفتارهای فردی، گفتار، مناسبات اجتماعی و مواضع جامعه نمود پیدا کند و مردم در عرصه‌های مختلف زندگی از تعالیم این کتاب الهی بهره بگیرند.



برنامه‌های قرآنی اوقاف با قوت دنبال می‌شود



نوری‌زاده با اشاره به گستردگی برنامه‌های قرآنی سازمان اوقاف در سال جاری اظهار کرد: امسال از نظر تعداد و تنوع رویدادهای قرآنی، سال پرکاری برای این سازمان به شمار می‌رود و چندین برنامه ملی و بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است.



وی با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی «رویش» ویژه نوجوانان زیر ۱۸ سال گفت: در جریان این رقابت‌ها حدود ۳۰۰ دانش‌آموز مستعد از نقاط مختلف کشور شناسایی شدند و مرحله پایانی مسابقات نیز از پانزدهم تا هفدهم شهریورماه در آستان امامزاده عبدالله(ع) تهران برگزار شد.



وی ادامه داد: در پایان این رقابت‌ها، برگزیدگان مورد تجلیل قرار گرفتند و شناسایی استعدادهای قرآنی نوجوانان به‌عنوان یکی از محورهای این برنامه مورد توجه قرار داشت.



رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تشریح دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سال جاری بیان کرد: در کنار پنجمین دوره مسابقات معارفی که میزبانی آن به قم واگذار شده، برگزاری چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم و چهل‌وسومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم نیز در برنامه‌های سازمان قرار دارد.



نوری‌زاده با اشاره به شرایط برگزاری رقابت‌های بین‌المللی قرآن کریم اظهار کرد: با توجه به وضعیت موجود، احتمال دارد چهل‌وسومین دوره این مسابقات به شکل مجازی و غیرحضوری برگزار شود و شیوه اجرای آن متناسب با شرایط موجود تعیین خواهد شد.



مسابقات قرآنی متوقف نخواهد شد



وی با تأکید بر استمرار فعالیت‌های قرآنی در شرایط دشوار افزود: سازمان اوقاف بنا دارد برنامه‌ها و مأموریت‌های قرآنی خود را بدون وقفه دنبال کند و اجازه ندهد شرایط پیش‌آمده، از جمله وضعیت جنگی، موجب توقف یا تغییر در روند اجرای این برنامه‌ها شود.



رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در پایان با قدردانی از استاندار قم، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت همکاری و هماهنگی مجموعه‌های مختلف برای میزبانی شایسته از چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم تأکید کرد و خواستار پشتیبانی همه دستگاه‌ها برای برگزاری مطلوب این رویداد ملی در قم شد.

