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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

اتحاد نقش اساسی در خنثی کردن توطئه دشمنان دارد

اتحاد نقش اساسی در خنثی کردن توطئه دشمنان دارد

بردسکن- امام جمعه بردسکن گفت: اتحاد و همدلی نقش اساسی در خنثی کردن توطئه دشمنان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر امینی در خطبه های اولین نماز جمعه سال‌جاری بردسکن از برنامه ریزی دستگاههای متولی در ماه رمضان، دوره های قرآنی و نیز از حضور با شکوه مردم در نماز عید سعید فطر، سال جدید را گرامی داشت و اظهار کرد: گزینه جنگ ترکیبی در حال حاضر مطرح است که باید در هریک از برنامه ها مردم هوشیار باشند و القای ناامیدی در دل نباید ظهور کند.

امام جمعه بردسکن با بیان اینکه امروز دشمن قصد دارد از طریق جنگ رسانه ای و جنگ اطلاعاتی و بیان دروغ و ایجاد یاس در جنگ ترکیبی خود را پیروز جلوه دهد، افزود: نفوذ فرهنگی و ایجاد جنگ شناختی که از مولفه های جنگ ترکیبی است از برنامه های دشمنان است، لذا در برابر این موارد باید خود را تجهیز کنیم و در برابر آن با وحدت و اتحاد و همدلی محکم بایستیم.

وی داشتن سواد رسانه ای را ضروری ذکر کرد و گفت: شناخت در برابر توطئه های دشمنان وحدت است و حضور در خیابان ها در این روز ها بیشترین تأثیر را داشته است و نقشه دشمنان را خنثی نموده است.

امینی الهیات و معنویت جنگ را برشمرد و اظهار داشت: قرآن در آیات مختلف ما را بشارت به پیروزی داده و این حق است.

امام جمعه بردسکن از مردم شهرستان و بخش های تابعه در برنامه حضور در میدان افزود: در این شب ها حضور مردم قابل تقدیر است و بخوبی در صحنه بوده و باید هر شب حضور مردم بیشتر شود و پیروزی در برابر دشمن صهیونی آمریکایی نزدیک است.

کد مطلب 6784783

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