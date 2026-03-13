رمز پیروزی امت اسلامی ایمان، استقامت و وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن تسلیت ایام شهادت امیرالمؤمنین(ع) و مقام معظم رهبری و همچنین تبریک به ملت ایران به‌مناسبت انتخاب شایسته خلف صالح ایشان، حجت‌الاسلام سید مجتبی خامنه‌ای، از اقدام سریع و هوشمندانه مردم و عملکرد مردانه مجلس خبرگان رهبری تقدیر کرد.

امام جمعه بردسکن با اشاره به فرارسیدن روز جهانی قدس در ۲۲ اسفند، گفت: روز قدس، روز اسلام است و هر مسلمان باید نسبت به سرنوشت سایر مسلمانان احساس مسئولیت داشته باشد و علی‌رغم گرفتاری‌ها و جنگ‌های نابرابر، باید در مسیر محو رژیم منحوس صهیونیستی تلاش کنیم؛ چراکه امروز مسئله فلسطین، مسئله اول جهان شده است.

وی با بیان این‌که زمینه‌سازی فرج حضرت ولی‌عصر(عج) در گرو صبر، ایمان و استقامت است، اظهار داشت: برای رسیدن به پیروزی قطعی بر دشمن دو گام اساسی لازم است؛ نخست استعانت از خداوند و دوم پایداری در راه حق.

امینی افزود: دشمنان اسلام، از جمله سردمداران آمریکا و رژیم صهیونیستی، در ظاهر قدرتمندند اما تاریخ نشان داده است که در مقابل ایمان ملت‌های مؤمن و مقاوم، ذلیل خواهند شد و ترامپ و نتانیاهو و امثال آنان به دست ملت‌های آزاده، از جمله ملت ایران، نابود خواهند شد.

امام جمعه بردسکن در پایان ضمن دعوت به حضور مستمر در برنامه‌های انقلابی گفت: تجمعات شبانه در میدان مرکزی از ساعت ۸ تا ۹ شب برگزار می‌شود و لازم است مردم تا شکست کامل دشمن، همراه هیئات مذهبی و رزمندگان در میدان حضور داشته باشند.