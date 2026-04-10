۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

حضور مستمر مردم در صحنه بر روند مذاکرات تأثیرگذار است

بردسکن- امام جمعه بردسکن گفت: فریادهای شما در تجمعات شبانه و حضور مستمر در صحنه بر روند مذاکرات تأثیرگذار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تسلیت چهلم «رهبر عظیم الشان اسلام حضرت آیت الله امام خامنه‌ای» و سرداران و مردمان بی‌گناهی که توسط استکبار جهانی به شهادت رسید، اظهار کرد: همه دیدند که هواپیماهای دشمن با نیروهای نظامی وارد صحرای اصفهان شدند و آن منطقه به جهنم برای آنان تبدیل شد و معجزه طبس بار دیگر تکرار گردید.

امام جمعه بردسکن قدرت الهی را عامل اصلی نابودی دشمنان دانست و افزود: گاهی انسان با حمله دشمن مورد آزمایش قرار می‌گیرد و دشمنان امروز گرفتار بی‌خردی خود شده‌اند.

وی گفت: آمریکا و منافقین باید منتظر عذاب الهی باشند و هیچ قدرتی در برابر قدرت خداوند قابل مقایسه نیست.

امینی دولت و مسئولان کشور را مورد تأیید دانست و گفت: دیپلمات‌های ایرانی در میدان حضور فعال دارند و مردم نیز باید در صحنه بمانند و تحقق شرایط اعلام‌شده از سوی جمهوری اسلامی و دستیابی به اهداف ملی ضروری است و مسائل مربوط به عدم تجاوز مجدد، مدیریت تنگه هرمز، حقوق هسته‌ای، رفع تحریم‌ها، خروج نیروهای رزمی آمریکا و توقف جنگ در محورهای مقاومت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

امام جمعه بردسکن با اشاره به نگاه مثبت ملت‌های جهان به ایران اظهار کرد: ملت ایران به دلیل منطق و استدلال خود در دل بسیاری از مردم آزاداندیش جایگاه پیدا کرده است و حتی در آمریکا نیز راهپیمایی‌های گسترده در حمایت از مردم ایران برگزار می‌شود.

وی تضعیف اراده مردم را یکی از اهداف اصلی دشمن دانست و گفت: این هدف در جنگ محقق نشد و نباید اجازه داد در مذاکرات تحقق یابد.

امینی با اشاره به نگرانی‌ها درباره جبهه مقاومت تأکید کرد: بنا بر فرمایش رهبری، حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت در یک سطح دیده می‌شود و نیروهای مقاومت که همواره همراه ایران بوده‌اند، مورد توجه قرار دارند.

