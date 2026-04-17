بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر امینی، در خطبه های نماز جمعه بردسکن اظهار کرد: اتحاد و اعتماد به مسئولان کشور رمز موفقیت است و هر گونه تجسس دیگر شادی دشمنان را در پی خواهد داشت.

امام جمعه بردسکن با گرامیداشت دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه (س) با اشاره به تجمعات مرتبط با جنگ رمضان، از نقش پررنگ بانوان و دختران در کنار سایر اقشار مردم در این رویدادها تقدیر به عمل آورد.

وی ضمن زنده نگهداشتن یاد ۳۴ شهید ورزشکار شهرستان، افزود: دوم اردیبهشت، سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و این نیروهای ارزشمند مورد تمجید هستند و از خدمات آنان در تمامی صحنه‌های انقلاب اسلامی قدردانی می‌شود.

امینی با تاکید بر فعالیت های فرهنگی در بقاع متبرکه شهرستان از کمبود فعالیت‌ های فرهنگی در بقاع این شهرستان ابراز گله کرد و خواستار برنامه‌ریزی بیشتر برای جذب زائران شد.

امام جمعه بردسکن افزود: توجه به اماکن متبرکه ضروری است و متولیان نباید صرفاً به فکر افزودن سند ملکی باشند، بلکه با جذب جوانان و زائران دیگر امور اداری نیز خود به خود انجام خواهد شد.

وی در ادامه به جنگ رمضان و خسارات وارده به مردم توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا اشاره کرد و از حضور مقتدرانه مردم در میادین و خیابان‌ها در این شب ها، به عنوان عاملی برای نقش بر آب کردن توطئه‌های دشمنان یاد کرد و مردم ایران را بهترین مردم خواند.