فرهنگ عدالت خواهی و مقاومت در حال گسترش در سراسر جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی عسگری صبح چهارشنبه در موکب اهالی رسانه و پاتوق همبستگی مردم و رسانه در مشهد با اشاره به کتاب «شهدای راه فضیلت» اثر علامه امینی اظهار کرد: در این کتاب از صدها عالم دینی یاد شده که در راه دین، تشیع و فقاهت شیعه به شهادت رسیده‌اند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی افزود: اگر علامه امینی امروز در میان ما حضور داشت، به‌طور قطع سیدالشهدای این شهدا را مقام معظم رهبری می‌دانست؛ شخصیتی که پس از امام خمینی(ره) با درایت و هدایت داهیانه، انقلاب اسلامی را در مسیر مقاومت و استقلال هدایت کرد.

وی در ادامه به برخی از چهره‌های برجسته تاریخ فقاهت شیعه اشاره کرد و گفت: نخستین فقیه برجسته‌ای که در این مسیر به شهادت رسید، «شهید اول» بود؛ عالمی بزرگ که کتاب «اللمعة الدمشقیه» را تألیف کرد و در واقع فقه شیعه را به شکلی مبنایی تنظیم و منتشر ساخت. همین امر موجب شد جریان‌های افراطی مخالف تشیع، که تحمل گسترش فقه شیعه را نداشتند، او را به شهادت برسانند.

عسگری ادامه داد: پس از او «شهید ثانی» قرار دارد که شرحی بر کتاب لمعه نگاشت؛ اثری که همچنان در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شود. این عالم بزرگ نیز در مسیر دفاع از معارف شیعه به شهادت رسید.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در میان فقهای شیعه، مقام معظم رهبری نیز از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار هستند که پس از رحلت امام خمینی(ره)، با رهبری حکیمانه خود انقلاب اسلامی را هدایت کردند و استراتژی جهانی روشنی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا، اسرائیل و انگلیس ارائه دادند.

وی با اشاره به روایت‌هایی از روزهای پایانی زندگی رهبر انقلاب گفت: نقل شده است که در دیداری که آقای لاریجانی پیش از شهادت ایشان داشتند، تلاش می‌کردند ایشان را برای انتقال به مکانی امن متقاعد کنند، اما معظم‌له نپذیرفتند. استدلال ایشان این بود که همان‌گونه که امام زمان(عج) در میان مردم حضور دارند اما بنا بر حکمت الهی ظهور علنی ندارند، اگر یاران ایشان به حد نصاب برسند ظهور تحقق می‌یابد؛ بنابراین در شرایطی که یاران انقلاب با جان و دل در میدان هستند و حتی به شهادت می‌رسند، ایشان نمی‌توانند خود را از صحنه کنار بکشند.

عسگری در ادامه با اشاره به حملات دشمنان گفت: حتی در جریان بمباران‌های متعدد نیز رهبر انقلاب و همراهانشان عقب‌نشینی نکردند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: یکی از تأکیدات زیبای رهبر انقلاب این بود که «مردم به زودی مبعوث خواهند شد». این تعبیر به معنای برانگیخته شدن و حرکت اجتماعی گسترده مردم است؛ حرکتی که امروز در خیابان‌های شهرهای مختلف جهان نیز قابل مشاهده است.

وی افزود: امروز شاهد تجمع‌ها و اعتراض‌هایی در شهرهای اروپایی از جمله آمستردام هستیم؛ جایی که مردم علیه سیاست‌های ترامپ و نتانیاهو شعار می‌دهند. گاهی این صحنه‌ها به گونه‌ای است که انسان تصور می‌کند در یکی از شهرهای ایران حضور دارد.

عسگری ادامه داد: این نشان می‌دهد که فرهنگ عدالت‌خواهی و مقاومت، که ریشه در مکتب تشیع دارد، در حال گسترش در سراسر جهان است. حتی در کشورهایی که تصور می‌شد هیچ همراهی با این جریان ندارند، مردم به این حرکت توجه نشان می‌دهند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی افزود: در کشورهای مختلف اروپایی و حتی در ترکیه، گرایش به تشیع در حال افزایش است. مراسم‌های عاشورا در برخی شهرها، از جمله استانبول، با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود و جمعیتی شکل می‌گیرد که انسان تصور می‌کند در شهرهای مذهبی ایران حضور دارد.

وی تأکید کرد: راهی که امروز در مسیر شهدا و آرمان‌های امام خمینی(ره) آغاز شده، مسیری متوقف‌شدنی نیست. مقاومت ملت‌ها در برابر ظلم ادامه خواهد داشت و شکست جریان‌های استکباری و یزیدیان زمان، از جمله نتانیاهو و ترامپ، قطعی است.

عسگری همچنین برای سلامتی و موفقیت رهبر جدید انقلاب اسلامی آرزوی توفیق کرد و گفت: امیدواریم با ادامه همان راهبردها و استراتژی‌های رهبر شهید، این مسیر با قدرت بیشتری ادامه یابد.