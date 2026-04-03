  استانها
  2. خراسان رضوی
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

ثبت مردم در پویش جان فدا نشانه آمادگی و روحیه دفاعی ملت ایران است

بردسکن- امام جمعه بردسکن گفت: تاکنون بیش از هشت میلیون نفر برای مشارکت در مقابله زمینی احتمالی دشمن ثبت‌نام کرده‌اند که این حضور نشانه آمادگی مردمی و ادامه روحیه دفاعی کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان، وحدت، همدلی و وفاق ملی را مهم‌ترین سرمایه راهبردی کشور در مقابله با دسیسه‌های دشمنان دانست.

امام جمعه بردسکن با اشاره به تلاش دشمنان برای نفوذ در باورهای مردم، از آحاد جامعه خواست تا با هوشیاری، توطئه‌های آنان را خنثی کنند و افزود: از حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه در میادین اصلی شهر و بخش‌های تابعه تقدیر می‌شود، این حضور موجب ناامیدی دشمنان است.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها، خطبا و تریبون‌داران با ندای وحدت و انسجام، در جهت تقویت همدلی ملی گام بردارند، گفت: اولین راهبرد کلیدی در حوزه اتحاد و همدلی، ارتباط و همدلی با دولت و حمایت از سیاست‌های کنونی آن است.

امینی در ادامه، نیروهای مسلح مؤمن را که ضامن اقتدار دفاعی کشور هستند، بزرگترین سرمایه راهبردی ایران توصیف کرد و هشدار داد که دشمنان در پی تضعیف قدرت دفاعی کشور هستند.

امام جمعه بردسکن با بیان اینکه دشمن به دنبال بی‌اعتبار سازی دستاوردهای کشور است، بر لزوم هوشیاری مردم تأکید کرد و گفت: در حالی که کشور به بهترین شکل مدیریت می‌شود، دشمن تلاش می‌کند با ایجاد دوقطبی و دو دستگی، وحدت میان مردم را از بین ببرد.

    نظرات

    • محمد راشدی IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      جانم فدای ایران
    • هاجر دلجو IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      جان فدای وطن...جان فدای امام زمان
    • مهدی نادردوست IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      ما سربازان امام زمان همیشه آماده برا کشورمان هستم و خواهید بود و نمیگزارم هیچ کشوری غلط اضافه ای کند مرگ بر آمریکا مرگ بر اسراییل
    • زهراارمغان IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      آماده ایم برای شهادت
    • طاها IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      به خاطر کشورم می جنگم
    • محمدرضا IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      جانم فدای ایرانم و ناموسم از خاکم یه وجب نمیدم به دشمن لعنتی 👊🏻👊🏻👊🏻
    • محمدرضا تقی زاده IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      جان فدای ایران
    • فاطمه دیمه IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      جانم فدای رهبرشهیدم وعلمدارکشورم آیت الله مجتبی .
    • ملیکا جلیلی IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      جانم فدای این وطن وتن فدای وطن
    • میثم IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      چرا آنلاین هرچی انجام میدیم 'هر طریق ثبت نام انجام نمیشه برای جنگ علتش چیه
      • مرتضی نعمتی مهدی پستی IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
        جانم فدای وطن
    • عارفه IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      خانما هم میتونن ثبت نام کنن داخل پویش جان فدا؟
    • فرهام IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      میخوام جان خود را فدا کنم
    • لیلا یوسفی قزوین پور مطلبی IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      با لبیک یا فاطمه الزهرا س میخواهم جان ناقابل خود را برای دفاع از خاک وطنم ایران فدا کنم 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷✊️✊️✊️✊️
    • مریم IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      جانم فدای ایرانم
    • صالح شکوهمند IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      برای ثبت نام برای دفاع از ایران بزرگ
    • یگانه مختاری IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      جانم فدای وطنم رهبرم
    • محسن IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      آمادگی از نظام و کشورمان
    • لیلا بالایی IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      دفاع از خاک وطنم
    • رحمتی IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۹
      جان فدای ایرانم 🫡

