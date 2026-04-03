ثبت مردم در پویش جان فدا نشانه آمادگی و روحیه دفاعی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی اصغر امینی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان، وحدت، همدلی و وفاق ملی را مهمترین سرمایه راهبردی کشور در مقابله با دسیسههای دشمنان دانست.
امام جمعه بردسکن با اشاره به تلاش دشمنان برای نفوذ در باورهای مردم، از آحاد جامعه خواست تا با هوشیاری، توطئههای آنان را خنثی کنند و افزود: از حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه در میادین اصلی شهر و بخشهای تابعه تقدیر میشود، این حضور موجب ناامیدی دشمنان است.
وی با بیان اینکه رسانهها، خطبا و تریبونداران با ندای وحدت و انسجام، در جهت تقویت همدلی ملی گام بردارند، گفت: اولین راهبرد کلیدی در حوزه اتحاد و همدلی، ارتباط و همدلی با دولت و حمایت از سیاستهای کنونی آن است.
امینی در ادامه، نیروهای مسلح مؤمن را که ضامن اقتدار دفاعی کشور هستند، بزرگترین سرمایه راهبردی ایران توصیف کرد و هشدار داد که دشمنان در پی تضعیف قدرت دفاعی کشور هستند.
امام جمعه بردسکن با بیان اینکه دشمن به دنبال بیاعتبار سازی دستاوردهای کشور است، بر لزوم هوشیاری مردم تأکید کرد و گفت: در حالی که کشور به بهترین شکل مدیریت میشود، دشمن تلاش میکند با ایجاد دوقطبی و دو دستگی، وحدت میان مردم را از بین ببرد.
