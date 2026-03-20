امینی: حضور مردم در خیابان ها جهاد فی سبیل الله است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان بردسکن اظهار کرد: دشمن در حملات خود یک محاسبه غلطی کرد که اگر راس نظام زده شود، نظام ساقط خواهد شد.

امام جمعه بردسکن ادامه داد: دشمن خبیث گمان می کند ریشه نظام ایران همانند کشور خودشان ۲۰۰ ساله است و نمی‌داند ملت غیور ایران یک ملت مکتبی هستند و نظام ما هیچگاه از بین نخواهد رفت.

وی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل یک کشور بی ریشه هستند، گفت: کشوری که بی ریشه باشد فقط شکم و شهوت برایش مهم است و چیز دیگری برایشان الویت ندارد.

امینی بیان کرد: کشور ایران و رزمندگان ایران تنگه هرمز را به یک نقطه قوت برای خود و ضعف برای آنان تبدیل کرده است و کشتی ها آمریکایی با پرچم هیچ کشوری نمی‌تواند از آن تنگه رد شود و ابر قدرتی آمریکا به زمین خورده و مردم ایران پا روی گردن شما گذاشته‌اند.