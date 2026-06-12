به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز، در خطبههای این هفته نماز جمعه کیش با تأکید بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر، حفظ انسجام ملی، مقابله با جنگ شناختی دشمن و تداوم مقاومت در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، به تشریح مسائل فرهنگی، اجتماعی و تحولات منطقه پرداخت.
جامعه بدون امر به معروف به سعادت نمیرسد
امامجمعه کیش با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام گفت: اگر لازم باشد، امام معصوم برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر جان خود را فدا میکند و جامعهای که این فریضه در آن تعطیل شود، به صلاح و رستگاری نخواهد رسید.
وی تأکید کرد: امر به معروف تنها محدود به موضوع حجاب نیست و همه عرصههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی را شامل میشود.
بینیاز، پیشرفت کشور، عدالت اجتماعی، ارتقای اخلاق، توسعه علم و فناوری و خدمت بیمنت به مردم را از مصادیق معروف در جامعه اسلامی دانست و افزود: فساد اداری، کمکاری مسئولان، بیتوجهی به قانون و بیبندوباری اجتماعی نیز از منکراتی هستند که باید با آنها مقابله شود.
وی با تفکیک میان «کمحجابی» و «ترویج سازمانیافته فساد و برهنگی» اظهار داشت: بسیاری از افراد کمحجاب ممکن است تعلق خاطر دینی و اعتقادی داشته باشند، اما کسانی که عامدانه به دنبال ترویج برهنگی و فساد در جامعه هستند، در مسیر ضربه زدن به ارزشهای اسلامی حرکت میکنند و همه مردم و مسئولان وظیفه دارند در برابر این جریان بایستند.
جهاد سازندگی نماد مدیریت جهادی و خدمت خالصانه بود
امامجمعه کیش با گرامیداشت سالروز تأسیس جهاد سازندگی، این نهاد را از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: جهاد سازندگی همسنگ سپاه پاسداران، یکی از نهادهای پربرکت انقلاب بود که در عرصههای عمرانی، کشاورزی، فرهنگی، اجتماعی و حتی دفاعی نقشآفرینی کرد.
وی افزود: بسیاری از مدیران مخلص و نیروهای کارآمد کشور در مکتب جهاد سازندگی تربیت شدند و امروز نیز راهحل بسیاری از مشکلات کشور، بازگشت به روحیه و مدیریت جهادی است.
ترور فرماندهان و دانشمندان، اراده ملت ایران را متوقف نکرد
بینیاز با اشاره به نخستین سالگرد شهدای «اقتدار و اتحاد ملی» در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار داشت: دشمنان با ترور فرماندهان، دانشمندان و مسئولان کشور به دنبال شکستن اراده ملت ایران بودند، اما ملت ایران نهتنها عقبنشینی نکرد بلکه با قدرت بیشتری مسیر خود را ادامه داد.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ثابت کرده است که با شهادت هر فرمانده و مسئول، مجاهدان و مدیران تازهای جای آنان را خواهند گرفت و مسیر انقلاب متوقف نخواهد شد.
جمهوری اسلامی معادلات منطقه را تغییر داده است
امامجمعه کیش در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: آمریکا به دنبال جنگ فرسایشی و محدود علیه ایران است، اما جمهوری اسلامی نشان داده در هر شرایطی با اقتدار پاسخ خواهد داد.
وی با اشاره به محور مقاومت گفت: ایران، حزبالله لبنان و سایر جریانهای مقاومت را یک جبهه واحد میداند و هرگونه حمله به هر بخش از محور مقاومت، با پاسخ چندجانبه در منطقه مواجه خواهد شد.
بینیاز افزود: معادلات گذشته منطقه تغییر کرده و از این پس هیچ حملهای علیه جمهوری اسلامی یا متحدانش بدون پاسخ نخواهد ماند.
ملت ایران درگیر جنگ ترکیبی و شناختی دشمن است
امامجمعه کیش با اشاره به ابعاد مختلف جنگ علیه ایران گفت: دشمن علاوه بر جنگ نظامی و اقتصادی، جنگ رسانهای و شناختی را نیز دنبال میکند تا با ایجاد ترس، ناامیدی، تردید و اختلاف، انسجام ملی و تابآوری مردم را تضعیف کند.
وی تأکید کرد: امروز همانگونه که در زمین، دریا و هوا با دشمن درگیر هستیم، در حوزه افکار عمومی و رسانه نیز در حال نبرد هستیم.
بینیاز حفظ وحدت، اعتماد به مسئولان، بیاعتمادی به دشمن و پرهیز از اختلافات سیاسی و جناحی را از الزامات شرایط کنونی کشور دانست.
پاداش جنگ باید برای مردم و رزمندگان باشد، نه پشتمیزنشینها
امامجمعه کیش در بخش دیگری از خطبهها با انتقاد از نحوه پرداخت برخی «پاداشهای جنگی» گفت: اگر قرار است پاداش جنگ پرداخت شود، باید به رزمندگانی تعلق بگیرد که جان خود را در خطر قرار دادهاند و همچنین مردمی که با وجود همه مشکلات، در میدان حضور دارند.
وی افزود: در شرایط سخت اقتصادی، پرداخت چنین پاداشهایی به افرادی که نقش ویژهای در میدان نداشتهاند، قابل دفاع نیست و عملکرد مدیران و مسئولان باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
اگر امنیت ایران نباشد، امنیت انرژی منطقه هم نخواهد بود
بینیاز خطاب به کشورهای منطقه هشدار داد: همراهی با آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ و محاصره ایران، برای کشورهای منطقه بیهزینه نخواهد بود.
وی تصریح کرد: یا امنیت و صادرات انرژی برای همه کشورها برقرار خواهد بود، یا اگر جمهوری اسلامی از این حق محروم شود، دیگران نیز از امنیت اقتصادی و انرژی برخوردار نخواهند بود.
امامجمعه کیش با تأکید بر حاکمیت جمهوری اسلامی بر خلیج فارس و تنگه هرمز گفت: هیچ قدرتی توان سلب حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را ندارد و هرگونه تعرض به محور مقاومت یا جمهوری اسلامی با پاسخ کوبنده مواجه خواهد شد.
خطیب جمعه کیش، در پایان اظهار داشت: ایران یا از مسیر مذاکره و یا از مسیر مقاومت و میدان، همه حقوق خود را خواهد گرفت و پیروزی نهایی متعلق به ملت بزرگ ایران است.
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