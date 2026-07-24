به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز در خطبههای نماز جمعه کیش با اشاره به سالروز شهادت عمار یاسر، وی را نماد بصیرت، ولایتمداری و حقطلبی دانست و اظهار کرد: عمار یاسر معیار شناخت حق بود و پیامبر اکرم (ص) او را ملاک تشخیص مسیر درست معرفی کردند.
وی با بیان اینکه ملت ایران «ملت عمارگونه» است، افزود: ملت ایران با بصیرت، آگاهی و ولایتمداری در مسیر صحیح تاریخ حرکت میکند و همانگونه که عمار معیار حق بود، امروز نیز مردم ایران با حضور آگاهانه خود از آرمانهای انقلاب اسلامی پاسداری میکنند.
خوارج نماد بیبصیرتی و انحراف از ولایت بودند
امام جمعه کیش با اشاره به سالروز جنگ نهروان، خوارج را نماد جهل، کجفهمی و بیولایتی توصیف کرد و گفت: امیرالمؤمنین (ع) با وجود تلاش برای روشنگری و جهاد تبیین، ناچار شد در برابر جریان خوارج بایستد و با آنان مقابله کند.
بینیاز افزود: به فرموده حضرت علی (ع)، تفکر خوارج تا پایان تاریخ ادامه خواهد داشت و امروز نیز جریانهای تکفیری و داعشی نمونهای از همان اندیشه انحرافی هستند که در برابر اسلام ناب قرار گرفتهاند.
عملیات مرصاد نمونهای از پیروزی وحدت ملی بود
وی با اشاره به سالگرد عملیات مرصاد اظهار کرد: پس از پذیرش قطعنامه، منافقین با حمایت آمریکا و رژیم بعث عراق تلاش کردند نظام جمهوری اسلامی را ساقط کنند اما با اتحاد ارتش، سپاه، بسیج و حضور مردم، در مدت کوتاهی شکست خوردند.
امام جمعه کیش که خود را از حاضران در روزهای نخست عملیات مرصاد معرفی کرد، گفت: آنچه در مرصاد رقم خورد، نتیجه وحدت، انسجام و همراهی مردم با نیروهای مسلح بود و امروز نیز رمز پیروزی کشور، حفظ همین همبستگی است.
وی با بیان اینکه «امروز تنگه هرمز، تنگه چهارزبرِ ایران اسلامی است»، تصریح کرد: همانگونه که دشمن در عملیات مرصاد ناکام ماند، امروز نیز با اقتدار نیروهای مسلح و حضور ملت، هیچ تهدیدی نمیتواند به اهداف خود برسد.
کارآفرینی موتور محرک اقتصاد کشور است
بینیاز با تبریک روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای، کارآفرینان را مجاهدان عرصه تولید و اقتصاد مقاومتی دانست و تأکید کرد: دولت باید با برنامهریزی مناسب از این بخش حمایت کند تا زمینه رشد اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم شود.
هر اقدامی که وحدت ملی را خدشهدار کند، کمک به دشمن است
امام جمعه کیش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه، بر ضرورت حفظ انسجام ملی تأکید کرد و گفت: همه نیروهای مسلح، مسئولان و مردم تابع هدایتهای رهبر معظم انقلاب هستند و مهمترین وظیفه امروز، حفظ اتحاد و همدلی است.
وی افزود: هر رفتار، گفتار یا اقدامی که موجب تضعیف وحدت، یکصدایی و انسجام ملی شود، در عمل کمک به دشمن خواهد بود و همه باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند.
مسئولان کیش برای شرایط بحرانی آمادگی لازم را فراهم کنند
بینیاز با اشاره به شرایط خاص جزیره کیش اظهار کرد: با توجه به موقعیت جزیرهای کیش، لازم است مسئولان برای تأمین زیرساختهای آب، برق، خدمات عمومی، درمان و مدیریت شرایط بحرانی برنامهریزی و آمادگی لازم را داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه تنش، خدماترسانی به مردم و فعالان اقتصادی با مشکل مواجه نشود.
وی ابراز امیدواری کرد با تدبیر مسئولان، اقتدار نیروهای مسلح و همراهی مردم، کشور با موفقیت از شرایط کنونی عبور کند.
حضور مردم در صحنه را از مهمترین ضرورتهای امروز دانست
امام جمعه کیش در پایان با اشاره به ایام اربعین حسینی گفت: زیارت اربعین جایگاه والایی دارد، اما در شرایط فعلی حضور مردم در صحنه، حفظ انسجام اجتماعی و حمایت از کشور نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی تأکید کرد: اولویت امروز، حفظ امنیت، کشور و نظام اسلامی است و مردم با حضور آگاهانه خود در میدان، همچنان نقش تعیینکنندهای در خنثیسازی توطئههای دشمن خواهند داشت.
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