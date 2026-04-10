امام جمعه کیش: جنگ هنوز تمام نشده است؛ مردم در صحنه باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های امروز نماز جمعه کیش اظهار کرد: حضور مردم در صحنه حمایت از انقلاب و کشور به شکل تجمعات شبانه و کاروان خودرویی، در نتیجه مذاکرات تاثیر دارد.

وی حضور مردم در صحنه مقاومت و در کنار نیروهای مسلح مقتدر را از عوامل پذیرش شروط ایران برای آتش بس عنوان کرد و ادامه داد: مذاکرات پاکستان با بی‌اعتمادی کامل به آمریکا برنامه‌ریزی شده است.

امام جمعه کیش اظهار کرد: ما تا زمان اعلام پیروزی در این جنگ، در صحنه حاضر خواهیم شد و در صورت عدم تحقق شروط ایران در روند مذاکرات، آمادگی کامل نظامی و دفاعی برای پاسخ به دشمنان را داریم.

وی با بیان این که همه شروط ایران باید به قطعنامه لازم‌الاجرای شورای امنیت سازمان ملل تبدیل شود و الا جنگ تا پیروزی نهایی ادامه خواهد یافت، تاکید کرد: اگر پیروزی نهایی حاصل شود، به مثابه ایجاد نظم نوین منطقه با محوریت ایران و پایان سلطه آمریکا در غرب آسیا خواهد بود.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز اظهار کرد: با پذیرش شروط ایران برای آتش بس از سوی آمریکا، کشور ما عملا به یکی از چهار قدرت برتر جهانی تبدیل شده و این اقتدار با حضور بیشتر مردم در صحنه تثبیت و تقویت خواهد شد.

وی محور مقاومت و کل گروه‌های مقاومت را جزیی از این نبرد عنوان کرد و ادامه داد: جمهوری اسلامی با قدرت در کنار محور مقاومت خواهد ماند و تجاوز به آنها را حمله به خود تلقی خواهد کرد و جنگ با رژیم اشغالگر اسراییل نیز تا توقف کامل تجاوز به محور مقاومت ادامه خواهد یافت.

امام جمعه کیش خطاب به کشورهای عربی منطقه گفت: آمریکا و هیچ قدرتی توان تامین امنیت کشورهای منطقه را ندارد و ایران به عنوان قدرت برتر منطقه، اجازه تسلط بیگانگان در غرب آسیا را نخواهد داد.

وی در ادامه خطبه‌های امروز نماز جمعه کیش، تنگه هرمز را عرصه حساس و سرنوشت ساز نبرد در جنگ با متجاوزان عنوان کرد و افزود: این تنگه در پی حمله متجاوزان به محل نابودی استکبار تبدیل شده و پس از این نیز، با مدیریت کشور و کنترل کشور ما بر تنگه هرمز، ایران دست برتر را در معادلات نظامی خواهد داشت.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز تاکید کرد: در این جنگ یا با پذیرش شروط ایران به پیروزی نهایی می رسیم و یا این که با ضربات کوبنده به دشمنان، آنها را مجبور به پذیرش شروط خود خواهیم کرد.

وی در ادامه بیانیه شورای عالی امنیت ملی در خصوص آتش بس را روشن و دارای مفاد مهم خواند و بیان کرد: پذیرش شروط ایران برای مذاکره به معنای اعلام پیروزی تاریخی جمهوری اسلامی در این جنگ است.

امام جمعه کیش اضافه کرد: ما پیش از شروع گفته بودیم که اگر این جنگ شروع شود، منطقه‌ای خواهد بود و جز با اراده جمهوری سلامی تمام نخواهد شد و شروط ۱۰ ماده‌ای ارائه شده توسط ایران نشان داد که دشمنان هم تسلیم اراده ما شده‌اند.

وی اجرا و به نتیجه رساندن شروط ۱۰ ماده‌ای ایران را به معنای پیروزی نهایی کشورمان در این جنگ دانست و گفت: ما در این جنگ کوتاه نیامدیم و پذیرش آتش بس هم برای تثبیت شروط ایران و قطعی کردن آن بود.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز، برداشته شدن سایه جنگ از سر کشور ، تضمین عدم تجاوز دوباره از سوی دشمنان، رفع همه تحریم‌ها، تنظیم شرایط جدید برای مدیریت تنگه هرمز از سوی ایران، پرداخت خسارت و غرامت جنگی و در امان ماندن کل جبهه مقاومت از تجاوز دشمنان را از اهم شروط ایران در آتش بس این جنگ برشمرد.

وی با تاکید بر لزوم تداوم مقاومت و همبستگی ملی تا نهایی شدن پیروزی بیان کرد: بر همین اساس تجمعات شبانه و کاروان خودرویی ادامه خواهد یافت.

امام جمعه کیش همچنین با بیان این که دوست و دشمن به عظمت رهبر شهید ما معترف هستند و دشمنان جنایتکار به خاطر شکوه، تدبیر و اثرگذاری عمیق، وجود ذیقیمت او را از ما گرفتند، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب با نبوغ علمی و رهبری خود جهان را متحیر کرده بود و اقتدار دفاعی امروز ما به برکت تدبیر و رهبری آن امام شهید به دست آمده است.

وی بیان کرد: عدالت محوری، قانون مداری، معنویت، شجاعت و توکل به خداوند در رفتار و گفتار آن بزرگوار تبلور یافته بود و بارها شاهد آن بودیم.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز همچنین، دشمن شناسی، دشمن ستیزی، استکبار ستیزی، شجاعت، مقاومت، نظریه پردازی و نگاه راهبردی را از ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب برشمرد و گفت: آن امام شهید همه را به تلاش و امید برای ساختن آینده روشن توصیه می‌کردند و به خاطر همین، در دل مردم جهان و ایران جای ابدی پیدا کرده و تا ابد نام او در ذهن‌ها باقی خواهد ماند.

وی در ادامه خطبه‌های امروز نماز جمعه کیش با اشاره به فرا رسیدن سالروز صدور فرمان امام خمینی(ره) درباره تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و لزوم توجه به مسکن اقشار کم درآمد، با انتقاد از نتیجه بخش نبودن طرح‌های مسکن در جزیره کیش گفت: چند طرح کلنگ زنی شده ولی بلاتکلیف مانده و همین امر سبب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در کیش شده است.

امام جمعه کیش بیان کرد: نه طرح‌های وعده داده شده در مسکن به نتیجه رسیده، نه طرح ملی مسکن در کیش اجرا شده و نه مسکن خدمت که قرار بود تا اول امسال ساخته و تحویل شود، شروع شده است.

وی اظهار کرد: امیدواریم که مسئولان برنامه ریزی کنند تا مسأله مسکن و اجاره بها در کیش حل شود چرا که رونق اقتصادی و کسب و کار کیش و گردشگری جزیره ربط مستقیم به تامین مسکن برای افراد فعال در این صنوف دارد.