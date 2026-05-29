۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

امام جمعه کیش: وحدت و انسجام رمز موفقیت کشور در جنگ اقتصادی است

کیش- امام جمعه کیش گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، اکنون بر فشار اقتصادی و ایجاد تفرقه در کشور تمرکز کرده است، اما ملت ایران با انسجام، بصیرت و مقاومت از این مرحله نیز عبور خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ،حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نمازجمعه این هفته جزیره کیش با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، این پیام‌ها را «راهبردی و آینده‌ساز» توصیف کرد و اظهار داشت: مهم‌ترین محور هر دو پیام، تأکید بر وحدت، همدلی، انسجام اجتماعی و همکاری میان مردم، مسئولان و کشورهای اسلامی بوده است.

وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت موسم حج افزود: رهبر معظم انقلاب بر وحدت امت اسلامی و استمرار برائت از مستکبران تأکید کردند و فرمودند این حرکت نباید محدود به ایام حج باشد، بلکه باید در سراسر جهان اسلام امتداد پیدا کند.

امام جمعه کیش ادامه داد: در این پیام، بر همکاری کشورهای اسلامی، تقویت هویت اسلامی و عبور از نظم آمریکامحور در منطقه تأکید شده و جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان محور اقتدار و بیداری اسلامی معرفی شده است.

بی‌نیاز همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم گفت: در این پیام نیز وحدت ملی، همدلی و پرهیز از اختلاف به‌عنوان رمز عزت و پیشرفت کشور مورد تأکید قرار گرفت و چهار محور مهم شامل همکاری مجلس و دولت، نوسازی کشور، توجه به فرهنگ و حل مسائل اقتصادی و معیشتی مطرح شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه و آنچه از آن به‌عنوان «جنگ تحمیلی سوم» یاد کرد، اظهار داشت: دشمنان با محاسبات غلط به‌دنبال براندازی نظام، تجزیه کشور و نابودی اقتدار جمهوری اسلامی بودند، اما به اهداف خود نرسیدند و شکست خوردند.

امام جمعه کیش با بیان اینکه «آمریکا آغازگر جنگ بوده و ملت ایران در موضع دفاع قرار داشته است»، افزود: روایت صحیح این است که جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی مردم و مقاومت ملی، دشمن را ناکام گذاشت و هیمنه پوشالی قدرت‌های استکباری را در هم شکست.

وی مهم‌ترین عامل این پیروزی را حضور مردم، وحدت، صلابت و حمایت از نظام، میدان و دیپلماسی دانست و تصریح کرد: دشمن اکنون پس از ناکامی در جنگ نظامی، بر فشار اقتصادی و ایجاد چندصدایی و اختلاف در داخل کشور تمرکز کرده است و همه باید نسبت به این مسئله هوشیار باشند.

بی‌نیاز با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی، مدیریت مصرف، مواسات و همکاری مردم با یکدیگر گفت: همان‌گونه که ملت ایران در میدان نظامی دشمن را شکست داد، در جنگ اقتصادی و سیاسی نیز با وحدت و بصیرت پیروز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همراهی مردم موجب سلب مسئولیت از مدیران و مسئولان نمی‌شود و همه مسئولان موظفند با تمام توان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش کنند.

امام جمعه کیش تأکید کرد: در این شرایط حساس، کم‌کاری هیچ مسئولی قابل پذیرش نیست و عملکرد مدیران پس از عبور از شرایط جنگی مورد قضاوت مردم قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به روند مذاکرات و تحولات سیاسی منطقه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران ضمن پیگیری مسیر دیپلماسی، باید در بالاترین سطح آمادگی دفاعی باقی بماند تا در صورت هرگونه تجاوز، پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده‌ای به دشمن داده شود.

بی‌نیاز افزود: ملت ایران هرگز از حقوق خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و خواسته ملت، پایان تحریم‌ها، رفع فشارها و احقاق حقوق جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه کیش در بخش پایانی خطبه‌ها با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به غزه، لبنان و دیگر مناطق فلسطینی، گفت: رژیم صهیونیستی با وجود جنایت‌ها و تجاوزهای مکرر، در مسیر افول و شکست قرار دارد و مقاومت فلسطین و محور مقاومت، این رژیم را زمین‌گیر خواهند کرد.

وی تصریح کرد: تنها راه تحقق امنیت و آرامش در منطقه، پایان اشغالگری و نابودی رژیم صهیونیستی است.

کد مطلب 6843918

