به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های امروز نماز جمعه کیش با اشاره به دغدغه مردم در خصوص آتش بس و چگونگی روند مذاکرات افزود: این روحیه مردمی قابل تجلیل است چرا که ناشی از ایمان و غیرت دینی و میهنی ملت ایران بوده و همین روحیه دغدغه‌مند ملت، برای بقا و دوام انقلاب و کشور لازم است.

وی تاکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند که مسئولان هم همین دغدغه را دارند و آتش بس و مذاکره را برای تثبیت دستاورد مقاومت مردم دنبال می‌کنند و مذاکره تا تحقق شروط ملت ایران ادامه خواهد داشت.

امام جمعه کیش بیان کرد: در این مسیر سازش و یا کوتاه آمدن در کار نیست و ما حق خود را یا با مذاکره خواهیم گرفت و یا با اقتدار در صحنه نبرد به پیروزی خواهیم رسید.

وی آتش بس دو هفته‌ای را فرصتی برای رسیدن به خواسته‌های ایران دانست و اظهار کرد: این ایام آتش‌بس و مذاکره هم برای گرفتن حق ملت ایران جزئی از جنگ به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز، شروط ۱۰ گانه ایران را خون‌بهای شهدای جنگ و رهبر شهید انقلاب عنوان کرد و اضافه کرد: ما هرگز از تحقق اهداف و شروط خود دست نخواهیم کشید.

وی با اشاره به بدعهدی آمریکا و لزوم اخذ ضمانت محکم در روند مذاکرات تاکید کرد: ما اجازه پیمان‌شکنی دوباره به دشمن را نخواهیم داد و بر همین اساس، دست روی ماشه آماده دفاع هستیم.

امام جمعه کیش گفت: آمریکا به علت اشتباه محاسباتی خود در مواجهه با ایران تاکنون با سلی محکم ملت ایران رو به رو شده اند و تنها راه خروج آنها از این باتلاق، پذیرش شروط ایران در روند مذاکرات است و یقین بدانید که پیروزی نهایی با محور مقاومت و ملت ایران خواهد بود.

وی تاکید کرد: تنگه هرمز تا ابد تحت کنترل مردم ایران باقی خواهد ماند و این جنگ فقط با پیروی ایران و محور مقاومت پایان خواهد یافت و تا نابودی رژیم صهیونیستی و اخراج آمریکا از منطقه تداوم خواهد یافت.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز خوستار تداوم حضور مردم در خیابان و صحنه دفاع از انقلاب تا پیروزی کامل شد و ادامه داد: حضور مردم در صحنه و آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از کشور تا رفع کامل تهدیدات دشمن ضروری است.

وی با بیان این که ایران فقط یک جغرافیا نیست، بلکه یک فرهنگ و تمدن و گفتمان مقاومت و صلابت است، تاکید کرد: حضور مردم در صحنه و مطالبه تحقق همه شروط ایران ضروری است و امروز به مدد همین حضور، جمهوری اسلامی ایران به مراتب قدرتمندتر از قبل از جنگ شده و آماده پاسخگویی به هر تهدیدی است.

امام جمعه کیش همچنین با اشاره به فرا رسیدن ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، مجاهدت دلاور مردان ارتش در جنگ تحمیلی سه گانه دشمن را کم نظیر و قابل ستایش خواند و افزود: ارتشیان، فرزندان مومن و غیرتمند ملت ایران بوده و محور استقامت و اقتدار ایران هستند.

وی بیان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ تحمیلی با تقدیم ۴۸ هزار شهید به کشور و انقلاب نشان داده است که مومن و انقلابی بوده و در سالهای بعد از جنگ هم همواره در ارتقای توان دفاعی کشور کوشیده و بخشی از اقتدار کنونی کشور مرهون مجاهدت آنهاست.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز، ۱۰ برابر شدن ساخت پهپادهای ارتش در ایام جنگ کنونی را نشانه توان این نیرو برای مقابله با هر گونه تهدید دشمن دانست و خواستار تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح شد.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن دوم اردیبهشت ماه سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: این نیروی انقلابی پس از تشکیل در سال ۱۳۵۸ به شجره طیبه‌ای تبدیل شد که آثار و برکات آن را در همه عرصه‌های اقتدار انقلاب می‌بینم.

امام جمعه کیش اظهار کرد: حضور پر برکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن چنان موثر و قوی بوده که برکات آن را امروز در همه عرصه‌های سازندگی علمی، فرهنگی و دفاعی کشور می‌بینیم و به راستی این نیرو، حافظ انقلاب و کشور بوده است.

وی تشکیل نهاد مردمی بسیج را یکی از برکات وجودی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برشمرد و اضافه کرد: امروز بسیج مردمی با ثبت نام ۲۷ میلیون نفر در قالب پویش مردمی جانفدای ایران خود را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام بی‌نیاز، ثبت نام این تعداد جانفدای آماده رزم را نشان دهنده عزم ملت ایران برای دفاع ز کشور در برابر متجاوزان عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس همین حمایت مردمی، نیروهای نظامی امروز با شور و شوق بیشتری در صحنه حضور دارند.

وی هدف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را استقرار حاکمیت خداوند در روی زمین عنوان کرد و ایمان، ولایت‌مداری و اراده قوی را از جمله عوامل اقتدار نیروی‌های مسلح ایران بر شمرد و افزود: نیروهای مسلح ما نماد حرکت و اقدام انقلابی هستند که با نیازسنجی و ابتکار به قدرت برتر امنیتی و نظامی تبدیل شده‌اند.

امام جمعه کیش همچنین با اشاره به در پیش بودن ولادت با سعادت حضرت معصومه(س) و روز دختر گفت: دشمن در صدد بود که دختران ایران را از فرهنگ ایرانی و اسلامی دور کند ولی امروز می بینیم که شیرزنان و شیردختران این کشور پای انقلاب ایستاده‌اند و با ایمان و عفاف و عزم خود در میدان حاضر هستند و نقش خود را ایفا می‌کنند.

وی بیان کرد: ایران اسلامی در همه عرصه‌ها عزتمند است و در عرصه‌های سیاسی، علمی، فناوری، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی توفیقات زیادی به برکت مجاهدت و تلاش جوانان خود به دست آورده است.