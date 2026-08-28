به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز در خطبههای نماز جمعه کیش با تبریک فرارسیدن هفته وحدت، میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص)، ولادت امام جعفر صادق(ع) و هفته دولت، اظهار کرد: امام صادق(ع) نقش برجستهای در تبیین اسلام ناب محمدی(ص) داشتند و مذهب شیعه با نام آن حضرت همراه شده است.
وی با اشاره به جایگاه علمی امام جعفر صادق(ع) افزود: در شرایط انتقال حکومت از بنیامیه به بنیعباس، آن حضرت دانشگاه اسلامی بزرگی ایجاد کردند و شاگردان بسیاری را در رشتههای مختلف تربیت کردند؛ بخش قابل توجهی از احادیث شیعه نیز از طریق امام صادق(ع) نقل شده است.
امام جمعه کیش با اشاره به برخی رویدادهای مهم دوران پیامبر اکرم(ص) گفت: تأسیس مسجد قبا، اقامه نخستین نماز جمعه و آغاز ساخت مسجدالنبی(ص)، از رویدادهای مهم در شکلگیری جامعه اسلامی بود که نشان میدهد برای تشکیل جامعه اسلامی، عبادت، اجتماع، برنامهریزی و ایجاد زیرساختهای لازم باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.
بینیاز تأکید کرد: امروز نیز باید نسبت به مساجد، مصلیها و نمازهای جمعه اهتمام ویژه داشته باشیم، چراکه این مراکز علاوه بر کارکرد عبادی، در تقویت وحدت، انسجام اجتماعی و کارآمدی جامعه اسلامی نقش مهمی دارند.
ملت ایران مسیر عزت و استقلال را رها نمیکند
وی با اشاره به مناسبتهای تاریخی و سیاسی شهریورماه، اظهار کرد: این مناسبتها نشان میدهد که منطقه غرب آسیا و جهان اسلام و بهویژه جمهوری اسلامی ایران، قربانی تروریسم دولتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل وابسته به آنها بودهاند.
امام جمعه کیش تصریح کرد: برای استقلال، عزت و سربلندی کشور شهدای بسیاری تقدیم شده است، اما ملت ایران مسیر عزت، استقلال، جهاد و مبارزه را هرگز رها نکرده و نخواهد کرد.
بینیاز با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد دشمنان بر امت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت سلطه پیدا کنند، افزود: همانگونه که آمریکا مجبور شد از عراق و افغانستان خارج شود و شکست را بپذیرد، در برابر اراده ملت ایران و محور مقاومت نیز شکست خواهد خورد و از منطقه اخراج خواهد شد.
اقتدار پدافندی ایران، دشمنان را متعجب کرده است
وی با گرامیداشت سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا(ص)، از نیروهای مسلح، ارتش، نیروهای پدافندی و هوافضای سپاه قدردانی کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تجهیزات پیشرفته بومی و سامانههای یکپارچه نوین به اقتدار بالایی در حوزه پدافندی دست یافته است.
امام جمعه کیش تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز از هر زمان دیگری قویتر است و آمادگی دارد هرگونه تهدید و حمله دشمنان را قاطعانه و پشیمانکننده پاسخ دهد.
بانکداری اسلامی باید به الگوی اقتصادی جهان اسلام تبدیل شود
بینیاز همچنین با اشاره به روز بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا، اظهار کرد: بانکداری اسلامی از آرمانهای جمهوری اسلامی و امامین انقلاب بوده و تحقق آن نیازمند اقدامات مؤثر و جدی است.
وی افزود: باید تلاش کنیم بانکداری اسلامی نهتنها در اجرای احکام اسلامی در معاملات مالی و بانکی، بلکه بهعنوان الگویی اقتصادی برای جهان اسلام مطرح شود و زمینه همکاری اقتصادی میان کشورهای اسلامی و حفظ سرمایههای امت اسلامی در چارچوب نظام مالی اسلامی را فراهم کند.
ملت ایران با حضور خود همه نقشههای دشمن را خنثی کرد
امام جمعه کیش در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور ملت ایران در صحنههای مختلف طی ماههای گذشته گفت: دشمنان تصور میکردند با ایجاد آشوب، اغتشاش و فشار میتوانند مردم را مقابل نظام قرار دهند، اما ملت ایران از همان روزهای نخست نهتنها مقابل نظام قرار نگرفت، بلکه به یک پشتوانه و حمایت همهجانبه از کشور، نظام و دولت تبدیل شد.
بینیاز ادامه داد: حضور مقتدرانه مردم، فرصت را از دشمنان و جریانهای ضدانقلاب گرفت و زمینه هرگونه اغتشاش را خنثی کرد. مردم همچنین تفکر سازش و تسلیم در برابر دشمن را از جامعه دور کردند و با بصیرت، صلابت و شجاعت در میدان ماندند.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران بار دیگر ثابت کرد که ثبات، امنیت و عزت کشور در مقاومت و ایستادگی است، نه در سازش و تسلیم.
امام جمعه کیش با تأکید بر ضرورت تداوم حضور مردم در صحنه گفت: این مأموریت هنوز پایان نیافته و باید در صورت نیاز با برنامههای متنوع و حضور مقتدرانه، میدان را حفظ کنیم. این ملت شایسته تجلیل، تکریم و خدمت است و مسئولان باید برای کاهش مشکلات مردم تلاش بیشتری داشته باشند.
جنگ اصلی دشمن به عرصه اقتصادی منتقل شده است
بینیاز با بیان اینکه احتمال جنگ نظامی و امنیتی همچنان وجود دارد، اظهار کرد: باید آمادگی کامل برای پاسخگویی به هرگونه تهدید دشمن داشته باشیم، اما در شرایط کنونی جنگ اصلی به عرصه اقتصادی منتقل شده است.
وی افزود: انتقال فشار دشمن به عرصه اقتصادی یک پیام مهم دارد و آن اعتراف به شکست در عرصه نظامی و امنیتی است؛ دشمن نتوانست جمهوری اسلامی ایران را در میدان نظامی شکست دهد و به همین دلیل به جنگ اقتصادی روی آورده است.
امام جمعه کیش گفت: پیام دوم این تغییر آن است که دشمن بهدنبال تشدید بحران اقتصادی، تحریم، مشکلات معیشتی و ایجاد نارضایتی میان مردم است تا از این طریق زمینه اغتشاشات داخلی را فراهم کند.
بینیاز تأکید کرد: در کنار حفظ آمادگی نظامی، مردم باید با صرفهجویی، همدلی، مواسات و کمک به یکدیگر در برابر فشارهای اقتصادی ایستادگی کنند و دولت و مسئولان نیز با تدبیر و برنامهریزی، برای حل مشکلات معیشتی و کاهش فشارهای اقتصادی تلاش کنند.
مردم نگران نباشند؛ کشور توان عبور از فشارها را دارد
وی با اشاره به ظرفیتهای داخلی کشور اظهار کرد: ذخایر و توانمندیهای مناسبی در کشور وجود دارد و بسیاری از نیازهای ما در داخل قابل تأمین است؛ بنابراین مردم نباید بیش از اندازه نگران باشند، چراکه کشور توان اداره جامعه حتی در شرایط بحرانی را دارد.
امام جمعه کیش افزود: شرایط امروز با گذشته متفاوت است و جمهوری اسلامی ایران دیگر دستبسته نیست. تنگه هرمز نیز یکی از ظرفیتهای مهم جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با فشارهای دشمن است.
بینیاز با بیان اینکه فشار اقتصادی یکطرفه علیه ایران دیگر امکانپذیر نیست، تصریح کرد: هر اندازه فشار اقتصادی بر ایران افزایش یابد، آثار آن بر اقتصاد جهانی نیز بیشتر خواهد شد.
آمریکا راهی جز پذیرش شکست و خروج از منطقه ندارد
وی در ادامه با تأکید بر اینکه ملت ایران نباید تحت تأثیر تهدیدها و فضاسازیهای دشمن قرار گیرد، گفت: آمریکا باید بداند تهدید نظامی و فشار اقتصادی دیگر تأثیر گذشته را ندارد و ملت بزرگ ایران در برابر این توطئهها نیز سربلند بیرون خواهد آمد.
امام جمعه کیش با بیان اینکه دشمن بهدنبال ایجاد بحران داخلی در ایران بود، خاطرنشان کرد: امروز ملت ایران، نیروهای مسلح، مسئولان و ارکان نظام در یک مسیر حرکت میکنند و انسجام و وحدت در کشور وجود دارد.
بینیاز افزود: امروز کسی پیروز میدان است که تابآوری بیشتری داشته باشد و ملت بزرگ ایران ثابت کرده است که از ظرفیت بالایی برای مقاومت و تحمل فشارها برخوردار است.
وی در پایان گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی چارهای جز پذیرش شکست و خروج از منطقه ندارند و امیدواریم بهزودی شاهد پیروزی نهایی ملت ایران باشیم.
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