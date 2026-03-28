به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی جنگی مقاومت اسلامی حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: پس از مشاهده تحرکات یگانی از نظامیان دشمن اسرائیلی در نزدیکی منطقه «بیدر الفقعانی» در شهرک الطیبه که به سمت رودخانه لیتانی در منطقه «بیدر النهر» پیشروی می‌کردند، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۰۰:۳۰ بامداد شنبه ۲۸ مارس ۲۰۲۶ آنها را به کمین آتشین و محکمی کشاندند.

در ادامه این بیانیه آمده است: مجاهدان حزب الله، نظامیان صهیونیست را با موشک، گلوله‌های توپخانه و پهپادهای تهاجمی هدف قرار دادند. منطقه کمین به یک میدان کشتار تبدیل و تلفات سنگینی به دشمن وارد شد. نظامیان دشمن در زیر آتش سنگین و پوشش دود، در تلاش برای بازیابی کشته‌ها و زخمی‌های خودتلاش کردند و بالگردها تلفات آنها را در منطقه بیدر الفقعانی تخلیه کردند و این عملیات چند ساعت ادامه داشت.

در عملیاتی دیگر، حزب الله دو تانک مرکاوای ارتش اشغالگر را ساعت ۰۲:۳۰ بامداد شنبه در منطقه الخزّان فی شهرک القنطرة با موشک های هدایت شونده هدف قرار دادند و تلفات مستقیم به صهیونیست ها وارد کردند. یک مرکاوا هم در شهرک دبل هدف پهپاد انفجاری حزب الله قرار گرفت و منهدم شد.

ساعت ۰۴:۰۰ صبح هم آشیانه توپخانه ارتش اشغالگر در منطقه الزاعورة هدف حمله گسترده موشکی رزمندگان حزب الله قرار گرفت.

شهرک المالکیه ساعت ۰۵:۰۰ و شهرک آویویم ساعت ۰۵:۱۵ صبح هدف حمله موشکی مجاهدان مقاومت اسلامی قرار گرفتند.

همچنین ساعت ۰۴:۰۰ صبح مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و تجهیزات و خودروهای آنها در شهرک «دبل» هدف حمله گسترده موشکی قرار گرفت.

حزب الله ساعت ۰۴:۱۵ صبح مرکز تجمع نظامیان اشغالگر و تجهیزات آنها را در منطقه «وادی العیون - رشاف» موشک باران کرد.