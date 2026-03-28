بازیکن خارجی پرسپولیس: تهران مثل شهرهای بزرگ دنیا باشکوه است

به گزارش خبرنگار مهر، مارکو باکیچ هافبک تیم ملی مونته نگرو که پیراهن پرسپولیس را در فصل جاری رقابت های فوتبال باشگاهی بر تن دارد پس از ترک ایران به دلیل جنگ تحمیلی به سایت Vijesti گفت: تهران شهری بزرگ و جذاب است و قبل از تغییر شرایط و ورود جنگ، زندگی در این شهر برای من بسیار خوب بود. آنجا مثل شهرهای بزرگ نظیر لندن یا مادرید باشکوه است.

او ادامه داد: پرسپولیس یکی از بزرگترین تیم های ایران و حتی آسیاست‌ طرفدارانش همیشه به من لطف داشتند. ایران کشوری متمدن است. بازی در پرسپولیس افتخاری برای من است.

وی با اشاره به روزی که دشمن به خاک ازران حمله کرد، یادآور شد: وقتی صبح روز حمله در تهران بودم، صدای انفجارها را می‌شنیدم و اطرافم صدا بود. باشگاه حمایت کامل کرد تا با امنیت به کشورم برگردم.