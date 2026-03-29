خیابان را رها نکنید؛ موشک، خیابان و تنگه گلوی دشمن را فشرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بمناسبت سی‌امین روز دفاع ملی ایرانیان خطاب به مردم عزیز ایران پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم شریف ایران!

سی روز از جنگ میهنی رمضان می‌گذرد. یک ماه از اولین حضور شما در خیابان به‌عنوان سنگر محکم و ستبر حفاظت از وطن و دفاع جانانۀ شما از میهن در سایر عرصه‌ها و مجال‌ها می‌گذرد. سی روز شکوه. سی روز افتخار. سی روز غرور. سی روز به عظمت تاریخ بزرگ ایران. سی روز به شکوه حماسه‌های ملی و میهنی. این سی روز حضور در خیابان و سایر عرصه‌ها نه‌فقط حمایت از رزمندگان در نیروهای مسلح، که حضور در میدان جنگ و نبرد مستقیم با خصم دون و پست بوده و است. خیابان در این سی شب آینه و نمود قدرت اجتماعی ملتی بود که شکست‌خوردن را بلد نیست، شکست‌ناپذیر است، زبان زور را تحمل نمی‌کند و چون رهبر شهیدش فریاد «مثلی لایبایع مثل یزید» سر می‌دهد. و دشمن چه می‌دانست که خیابان خود جبهۀ گسترده شما ملت بزرگ مقابل جنایتکاران تاریخ است؟ اکنون این قدرت را درک کرده است و از خیابان عصبانی و آشفته است. این آشفته‌حالی را پایانی نیست، چراکه شما ملت پایان‌ناپذیرید.

در این سی شب، کنار هم ایستادید. با هم بودید. ایران بودید. افتخار بودید. در این سی شب، کنار هم در عزای رهبر شهیدمان گریستید، مقابل دشمن ملعون فریاد «هیهات منا الذله» سر دادید. با فریاد «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا» به موشک‌ها قدرت دادید و چه بسا خود مانند موشک بر پیکر خصم فرود آمدید. در شب‌های قدر از خداوند طلب رحمت و غفران و نصر کردید و با تسلیم‌شدن مقابل قدرت لا یزال الهی، توان سر خم‌نکردن مقابل قدرت‌های مادی را پیدا کردید. در این شب‌های مقدس، که به یاد رهبر شهیدمان می‌توان نام «شب‌های اتحاد مقدس» بر آن نهاد، با رهبر عزیزمان حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای عزیز بیعت کردید و چه بیعت پرشور و با ابهتی. اندوه بزرگتان از غم شهادت آقا را تبدیل به خشم علیه دشمن و لبیک به نایب امام زمان (عج) کردید. برای سرداران بزرگ، فرماندهان رشید و مظلومان میناب و مجاهدان گمنامی که دست برتر به ایران دادند، گریستید. پشتوانۀ رزمندگان جان‌برکف خود در تمام جبهه‌ها شدید. شما جان و روح ایران بودید، آن‌هنگام که «ای ایران» محمود کریمی را خواندید. آن زمان که «بزن که خوب می‌زنی» مهدی رسولی را فریاد زدید.

با نوای حماسی «الله اکبر» حسین طاهری همراه شدید و صدای اقتدار ایران در روز قدس بودید. و با «حسبی الله» محسن چاوشی قدرت توکل خود را بیان کردید. شما به‌راستی ملت امام حسین (ع) هستید که غم یکدیگر را می‌خورید، در یاری به یکدیگر اندکی تعلل نمی‌کنید. کم خود را با دیگری شریک می‌شوید و از هیچ کرمی دریغ نمی‌کنید. آن رهبر عاشورایی را چنین ملت امام حسینی‌ای رواست. دشمن گمان کرد که جامعه پس از جنگ تکه‌تکه خواهد شد و مقابل هم خواهد ایستاد، اما ملت بزرگ ایران یک پیکر با نود میلیون جان بود و، برخلاف انگارۀ دشمن، متحدتر از همیشه کنار هم ماند. این وحدت چنان باشکوه و عمیق بود که لکنت‌ها در دفاع از ایران برداشته شد و توطئۀ دشمن به خودش بازگشت. امروز هنرمند و ورزشکار و رزمنده و کارگر و معلم همه یکصدا ایران را صدا می‌زنند و روح جمعی خود را به رخ دشمن جنایتکار می‌کشانند. مردم بزرگ ایران با سلایق مختلف به‌خوبی یکدیگر را پیدا کردند و دفاع ملی را شکل دادند. به این ملت بزرگ تعظیم می‌کنم.

مردم عزیز ایران!

اکنون جنگ رمضان در حساس‌ترین لحظات است. دشمنی که ادعا می‌کرد نیروی هوایی و دریایی و موشکی ما را نابود کرده است، طرح فروپاشی جمهوری اسلامی را داشت، حالا هدف خود را بازکردن تنگۀ هرمز قرار داده است. بازکردن تنگه‌ای که قبل از جنگ رمضان باز بود، حالا، تبدیل به آرزوی عملیاتی ترامپ شده است. ترامپ در همراه‌کردن کشورهای اروپایی ناتوان است. بازار انرژی از کنترل خارج شده است و تورم مواد غذایی نزدیک است. مظاهر ابهت آمریکایی از اف 35 تا ناو هواپیمابر و پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا لطمه‌های بزرگ دیده است. اصابت‌ها به رژیم، مؤثر و دقیق و بنیان‌افکن بوده است. حزب‌الله لبنان، که مدام به خلع سلاح تهدید می‌شد، امروز بخش مهم و مؤثری از مقاومت است و رژیم منحوس را گرفتار کرده است. مقاومت عراق دلاورانه می‌جنگد و دشمن را شگفت‌زده کرده است. انصارالله یمن با ورودش نفس تازه‌ای به جبهۀ مقاومت داده و آماده است تا شگفتانه‌های دیدنی را رقم بزند. این عزت و بزرگی جبهۀ مقاومت مقابل مستکبران عالم است. ترامپ در جهان متهم شده است به به‌راه‌انداختن جنگی بی‌هدف، و پاسخی برای افکار عمومی ندارد. شر آغاز جنگ به آغازکننده‌اش بازگشته است.



دشمن در عیان، پیام مذاکره و گفت‌وگو می فرستد و در پنهان برای حملۀ زمینی نقشه می‌کشد. غافل از آنکه مردان ما منتظر ورود زمینی سربازان آمریکایی هستند تا آتش به جان آن‌ها بیندازند و شرکای منطقه‌ای‌شان را برای ابد تنبیه کنند. شلیک‌های ما ادامه دارد. موشک‌های ما برقرارند. عزم و ایمان ما فزونی گرفته. بر ضعف‌های دشمن آگاهیم و به‌وضوح آثار رعب و وحشت را در لشکر دشمن مشاهده می‌کنیم.

این روزها دربارۀ مذاکره، حرف‌ها و سخن‌های متفاوتی از مقامات دشمن شنیده می‌شود. آمریکا از آرزوهایش می‌گوید و آنچه در جنگ به دست نیاورده را به‌عنوان فهرست 15 ماده‌ای اعلام می‌کند و در دیپلماسی به دنبال آن‌ها می‌گردد. تازمانی‌که آمریکایی‌ها به‌دنبال تسلیم ایران باشند، پاسخ فرزندان شما به این آرزوهای آمریکایی مشخص است: هیهات منّا الذلة.

البته ما در یک جنگ جهانی بزرگ قرار داریم و باید تا رسیدن به قله خود را برای مسیر پرپیچ‌وخم پیش‌رو مهیا کنیم. اما زیر سایۀ عنایت‌های مستقیم حضرت ولی‌عصر، با پشتیبانی و حمایت همۀ شما، و تحت هدایت رهبر انقلابمان، یقین داریم که می‌توانیم آمریکا را تنبیه و پشیمان کنیم تا دیگر هوس حمله به ایران نکند و حقوق حقّۀ‌مان با اقتدار به دست بیاید.

لحظه‌ای در ارادۀ سربازان و خادمان خود تردید نکنید که از کوه استوارتر و، برای دشمن، از آتش سوزاننده‌تر و از صاعقه ترسناک‌ترند. طبق فرمایش امیرمؤمنان (ع)، دندان‌ها را به هم می‌فشارند، جمجمه‌هایشان را به خدا می‌سپارند، پای محکم بر زمین دارند و حتی اگر کوه‌ها از جای کنده شوند، ثابت و استوارند. به شما اطمینان می‌دهم که به لطف الهی جز با پیروزی از این جنگ خارج نمی‌شویم. نشانه‌های این فتح در حال آشکارشدن است. جنگی که عاشورایی آغاز کردیم را جز با فتح به پایان نمی‌بریم و اجازه نمی‌دهیم بدون تثبیت اقتدار ایران، دشمنان از جنگ خارج شوند. این جنگ را تبدیل به عبرتی بزرگ برای هر متجاوزی خواهیم کرد، به فضل خداوند متعال.

در پایان از شما بزرگواران می‌خواهم که خیابان را رها نکنید. موشک، خیابان و تنگه، گلوی دشمن را فشرده است. همان‌گونه که سربازان شما موشک و تنگۀ هرمز را رها نمی‌کنند. شما هم تنگۀ خیابان را رها نکنید. وحدت و انسجام را حفظ کنیم. به وعدۀ الهی مطمئن باشیم و فرزندان خود در جبهه‌های مختلف نبرد را فراموش نکنیم و برای سلامتی آن‌ها دعا کنیم. همه تابع ولی فقیه هوشیار و آگاه و متقی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای عزیز، باشیم. هر شب در میعادگاه خود الله‌اکبر بگوییم. شکر این مقاومت جانانه را به جا آوریم و برای سربازان و زمندگان خود دعا کنیم. خداوند حافظ ایران اسلامی است.

وَ أُخْرَی‏ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ‏