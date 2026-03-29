۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

فرمانده نیروی دریایی ارتش: انتقام خون شهدای دنا را می گیریم

امیر دریادار ایرانی با هشدار به ناوگروه هواپیمابر آبراهام لینکلن گفت: در سرتاسر سواحل مکران به محض اینکه در تیررس ما قرار بگیرید، با شلیک انواع موشک‌های ساحل به دریا از شما انتقام می گیریم.

به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع رزمندگان یگان‌های موشکی، پهپادی و پدافند هوایی این نیرو گفت: پیش از این، طی چند مرحله عملیات موشکیِ نیروی دریایی ارتش علیه ناوگروه آبراهام لینکلن، این ناو و یکی از شناورهای رزمی همراهِ آن مورد هدف قرار گرفته و جنایتکاران آمریکایی با نگرانی از قرار گرفتن این ناوگروه در تیررس موشک‌های ما مجبور شدند با جابجایی‌های مکرر، صدها مایل از آب‌های سرزمینی ایران فاصله بگیرند.

وی افزود: اگر این ناوگروه در تیررس موشک‌های ما قرار بگیرد، در سرتاسر سواحل مکران با شلیک انواع موشک‌های ساحل به دریا از آن انتقام می گیریم. دریادار ایرانی با اشاره به سکوت سنتکام در خصوص محدودیت‌ها و آسیب‌های احتمالی به یگان‌های شناور آمریکایی حاضر در منطقه، تأکید کرد: تمامی موقعیت‌ها و تحرکات ناوگروه آبراهام لینکلن و درخواست‌های آن از کشورهای منطقه در راستای تأمین نیازمندی‌های پشتیبانی بصورت دقیق و لحظه‌ای تحت رصد ما قرار دارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: شرق تنگه هرمز و دریای عمان که درگاه ورودی به تنگه هرمز و خلیج فارس محسوب می‌شود تحت کنترل کامل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و منتظر لحظه انتقام از شما هستیم.

محسن صمیمی

    • IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      موج 47 عملیات ارتش؛ عملیات پهپادی ارتش ضد پایگاه نیروهای ارتش تروریستی آمریکا
    • IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      کشتن نتانیاهو بهترین انتقامه که هنوز محقق نشده متاسفانه
    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      ملت میخواهند به تعداد ده برابری از سربازان نیروی دریایی آمریکا انتقام گرفته شود تا دیگر خیال تجاوز به سرشان نزند اگر دفاع زود تمام شود دشمن دوباره حمله خواهد کرد.
    • علی IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      باید اسرائیل محو شود و به خاک امریکا نیز ضربه وارد شود. پایگاه های منطقه کافی نیست. به خاک آنها هجوم ببرید. آنها به خاک ما تجاوز کردند
    • مهرداد IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      ان شالله و به فضل خدا و همت ارتش سرافراز، انتقام اين شهيدان مظلوم از آمريكا گرفته شود

