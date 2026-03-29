به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تاریخ تحولات معاصر ایران و منطقه، بدون تحلیل دقیق منظومه فکری و سیره عملی شهید آیت‌الله خامنه‌ای امری ناممکن است. ایشان در قامت یک نظریه‌پرداز سیاسی و رهبری که طولانی‌ترین دوران مدیریت کلان نظام را بر عهده داشت، واجد ویژگی‌های منحصربه‌فردی در حوزه‌های فقه حکومتی، استراتژی نظامی و دیپلماسی مقاومت بود.

درصددیم در مجموعه گفتگویی به خوانشی تحلیلی از دهه‌ها کنشگری ایشان در سپهر عمومی بپردازیم. شخصیت ایشان، به عنوان پیونددهنده‌ سنت فقاهتی با مقتضیات دنیای مدرن، چالش‌ها و فرصت‌های نوینی را پیش روی حکمرانی اسلامی قرار داد.از تدوین سیاست‌های کلان در دوران گذار پس از جنگ، تا ایستادگی بر اصول استقلال‌طلبی در برابر فشارهای بین‌المللی، همگی بخشی از کارنامه‌ای است که نیازمند واکاوی است.

در این گفتگوها تلاش شده است تا فراتر از نگاه‌های کلیشه‌ای، به ابعاد کمتر شناخته شده‌ی اندیشه ایشان در باب «تمدن نوین اسلامی» و «نظم نوین جهانی» پرداخته شود. اکنون که دوران حیات سیاسی ایشان به تاریخ پیوسته و به مقام شهادت نائل گشته‌اند، بازخوانی میراث‌شان نه تنها یک ضرورت تاریخی برای درک ریشه‌های ثبات ایران، بلکه نقشه‌راهی برای فهم آینده‌ی جبهه مقاومت در منطقه به شمار می‌رود.

به همین منظور با هدی صادق زادگان عضو هیئت علمی دانشگاه به گفتگو نشستیم که در ادامه حاصل آن را می خوانید:

هدی صادق‌زادگان استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابعاد شخصیتی و مدیریتی «رهبر شهید» اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رهبری ایشان، هم‌زمانی توحیدمحوری و مردم‌محوری بود؛ دو مؤلفه‌ای که در کنار یکدیگر، الگویی متفاوت از حکمرانی و مدیریت اجتماعی را شکل دادند.

وی با بیان اینکه نگاه توحیدی در اندیشه و عمل رهبر شهید انقلاب جایگاه محوری داشت، افزود: در این چارچوب، مدیریت و حکمرانی صرفاً به سازوکارهای مادی و فنی محدود نمی‌شود، بلکه با باور به سنت‌های الهی و اعتماد به ظرفیت‌های معنوی جامعه همراه است. همین نگاه سبب می‌شود که در کنار بهره‌گیری از ابزارهای مدیریتی و مادی، نوعی روایت الهی از حکمرانی نیز شکل گیرد.

متخصص و کارشناس حوزه زنان با اشاره به بازتاب این نگرش در گفتمان‌های مدیریتی جمهوری اسلامی ادامه داد: بسیاری از مفاهیم و ادبیات مدیریتی که در سال‌های گذشته مطرح شده‌اند، از همین نگاه توحیدی سرچشمه می‌گیرند؛ مفاهیمی مانند اقتصاد مقاومتی یا گفتمان‌های مرتبط با همبستگی و وحدت اجتماعی، در واقع برآمده از همین چارچوب فکری هستند.

صادق‌زادگان همچنین با اشاره به نگاه ویژه این رهبر شهید به نقش زنان در جامعه اسلامی گفت: در حوزه زن و خانواده، شاهد بودیم که ایشان همواره بر تقویت جایگاه زن مسلمان ایرانی تأکید داشتند و تلاش می‌کردند زنان را به کنشگران فعال اجتماعی و فرهنگی تبدیل کنند. در واقع هدف آن بود که زنان صرفاً مخاطب یا پیرو نباشند، بلکه در مسیر هدایت و رهبری جامعه اسلامی نقش‌آفرینی جدی داشته باشند.

وی تصریح کرد: این رویکرد در چارچوب مردم‌سالاری دینی معنا پیدا می‌کند؛ مدلی از حکمرانی که در آن مردم نه تنها مخاطب تصمیم‌گیری‌ها، بلکه بخشی از فرایند هدایت و پیشرفت جامعه محسوب می‌شوند.

متخصص و کارشناس حوزه زنان ادامه داد: در چنین الگویی، ظرفیت‌های اجتماعی مردم به‌تدریج فعال می‌شود و جامعه به سطحی از بلوغ می‌رسد که افراد در موقعیت‌های مختلف احساس مسئولیت می‌کنند و در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های جامعه نقش ایفا می‌کنند.

صادق‌زادگان با اشاره به تداوم این رویکرد حتی پس از شهادت این رهبر افزود: آنچه امروز در واکنش‌های اجتماعی مردم مشاهده می‌شود، نتیجه سال‌ها ارتباط مستمر میان رهبری و جامعه است؛ ارتباطی که طی آن مفاهیم و ارزش‌ها در ذهن و فرهنگ عمومی نهادینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، هر فرد در جامعه می‌تواند در حد توان خود به یک کنشگر فعال و حتی یک «رهبر کوچک» در مسیر پیشبرد آرمان‌های جامعه اسلامی تبدیل شود.

متخصص و کارشناس حوزه زنان در پایان با اشاره به یکی دیگر از ویژگی‌های مهم سیره رهبر شهید انقلاب، گفت: نگاه جذب حداکثری از دیگر ویژگی‌های برجسته ایشان بود. در این نگاه، دایره همراهی با مردم گسترده است و افراد با سلایق و حتی خطاهای مختلف نیز می‌توانند در مسیر کلی جامعه قرار بگیرند.

صادق زادگان تأکید کرد: برای دستیابی به سطحی از مردم‌سالاری و مشارکت اجتماعی که در اندیشه رهبر شهید انقلاب مورد نظر بود، لازم است بیش از پیش به سیره، اندیشه‌ها و بیانات ایشان مراجعه و آن‌ها را مورد مطالعه و بازخوانی قرار داد.