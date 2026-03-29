کودک خردسال علیرضا فولادوند در آی سی یو بستری و وضعیت وی وخیم است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله وحشیانه بامداد هشتم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ رژیم صهیونیستی و رژیم جنایتکار آمریکا به مناطق مسکونی شهرستان بروجرد، تعداد هشت نفر به شهادت رسیدند.

این در حالی است که بنیاد شهید شهرستان بروجرد آمار شهدا را ۹ نفر دانست و اعلام کرد که در جریان این جنایت تمامی اعضای خانواده فولادوند شهید شده اند.

با این حال، بر اساس بررسی خبرنگار مهر از منابع درمانی و منابع خبری در اداره کل بنیاد شهید و ایثارگران استان لرستان مشخص شد که «علیرضا فولادوند» در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه (آی سی یو) یکی از مراکز درمانی بستری است.

طبق اطلاعات به دست آمده، سطح هوشیاری این کودک خردسال در حال حاضر ۵ گزارش شده و متاسفانه وضعیت وی وخیم است.

بامداد هشتم فروردین‌ماه، حمله به مناطق مسکونی بروجرد منجر به وقوع یکی از تلخ‌ترین جنایات اخیر شد؛ حمله‌ای که در آن «علی فولادوند» به همراه دخترش «حسنی فولادوند»به شهادت رسیدند.

مطابق اعلام متولیان تجمع و راهپیمایی شبانه امشب-۹ فروردین ماه- با حضور گسترده مردم در شهر الشتر با تشییع و وداع با پیکر شهید دانشمند «علی فولادوند» و فرزند دلبندش «حسنا فولادوند»، همراه خواهد بود.