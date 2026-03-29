۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

تقویت پایداری فیزیکی بیمارستان‌ها

مدیرکل منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت، از صدور و ابلاغ ضوابط پایداری سازه‌ای و غیرسازه‌ای زیربنای بهداشت و درمان با تأکید بر قابلیت بازیابی بیمارستان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سلیمی مدیرکل منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت گفت: با توجه به شرایط جوی حاکم بر کشور و لزوم تضمین تداوم خدمت‌رسانی در شرایط اضطراری، به‌ ویژه در سناریوهای مرتبط با بارش‌های شدید و سیلاب‌های احتمالی، راهنمای عملیاتی شماره ۳ با هدف تقویت پایداری فیزیکی تأسیسات حیاتی سلامت تدوین و به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد.

وی با اشاره به اهمیت بنیادین مراکز درمانی به عنوان کانون‌های امدادرسانی و اسکان اضطراری در زمان وقوع حوادث طبیعی، اظهار داشت: بر اساس وظیفه خطیر واحدهای فنی در تأمین ایمنی این دارایی‌ها، از تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اکیداً تقاضا می‌شود ظرف حداکثر دو روز کاری نسبت به مطالعه جامع این دستورالعمل و اجرای فوری فرایند بازنگری و تکمیل مستندات داده‌ای مربوط به وضعیت فعلی زیرساخت‌های خود اقدام کنند.

سلیمی افزود: تأکید این راهنما بر پایداری سازه‌ای و غیرسازه‌ای و افزایش قابلیت بازیابی بیمارستان‌ها در مواجهه با مخاطرات هیدرولوژیکی (سیل و سیلاب) است.

وی خاطرنشان کرد: برقراری ارتباط فعال و ارسال گزارشات پیشرفت کار به صورت دقیق الزامی است و در صورت بروز هرگونه ابهام فنی یا نیاز به مشاوره در راستای اجرای این سند، مراتب باید به ستاد وزارتخانه اعلام تا پشتیبانی‌های لازم صورت گیرد.

